ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद के 1 लाख 62 हजार से अधिक लोगों को फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, जानिए खाते में कितना आएगा पैसा

सरकार ने दीपावली पर निशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा की है. अक्टूबर में जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेगा सब्सिडी उसके खाते में भेजी जाएगी.

उज्ज्वला लाभार्थियों को दीपावली पर निशुल्क सिलेंडर मिलेगा.
उज्ज्वला लाभार्थियों को दीपावली पर निशुल्क सिलेंडर मिलेगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : इस बार दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की करीब 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (रिफिल) मिलेगा. उसका लाभ फर्रुखाबाद के 1 लाख 62 हजार से अधिक कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा.अक्टूबर माह में सिलेंडर के लिए बुकिंग कराने पर पूरी सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी.

जिलापूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जनपद में उज्जवला के तहत 1 लाख 62 हजार के करीब कनेक्शन हैं. उज्ज्वला लाभार्थियों को हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है. सरकार ने दीपावली पर निशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा की है. सरकार की तरफ से इसकी पूरी धनराशि वहन की जाएगी. अक्टूबर माह में जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेगा सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी.

उज्ज्वला योजना का लाभ प्रदेश के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को मिलेगा. (Video Credit; ETV Bharat)

उज्जवला की पात्र महिला को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाता है. पहली बार रिफिल का पैसा नहीं चार्ज किया जाता है. उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडर पर ही यह सब्सिडी लागू है. उज्ज्वला योजना का लाभ प्रदेश के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को मिलेगा. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि महिला लाभार्थी का नाम बीपीएल परिवार की सूची में होना चाहिए.

जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हर उज्जवला गैस लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष दीपावली और होली पर एक-एक गैस रिफिल लाभार्थी को निशुल्क दी जाएगी. उसके तहत इस साल भी शासन से आदेश आ गया है. जितने भी उज्जवला गैस के लाभार्थी हैं उनको एक रिफिल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंत तक निशुल्क दी जाएगी.

दूसरा जनवरी से लेकर मार्च अंत तक निशुल्क दिया जाएगा. इस समय गैस का दाम 894 रुपए है. जिसमें 335 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है. जो स्टेट की सब्सिडी दी जा रही है वह 559 रुपए है. प्रथम चरण में सब्सिडी उन्हीं के खाते में जाएगी, जिनका बैंक खाता गैस कनेक्शन आधार से जुड़ा है. 70% लाभार्थियों का बैंक खाता गैस कनेक्शन आधार से जुड़ा हुआ है. जो गैस कनेक्शन लाभार्थियों को दिया जाता है, वह बीमा सहित होता है.

यह भी पढ़ें : काशी में 482 सालों से चल रही है यह अद्भुत परंपरा, यदुवंशी उठाते हैं प्रभु श्री राम का रथ, काशी नरेश देते हैं सोने की गिन्नी

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJWALA YOJANAFARRUKHABAD NEWSFARRUKHABAD UJJWALA YOJANAदीपावली पर फ्री में मिलेगा सिलेंडरUJJWALA YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.