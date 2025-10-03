ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद के 1 लाख 62 हजार से अधिक लोगों को फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, जानिए खाते में कितना आएगा पैसा

जिलापूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जनपद में उज्जवला के तहत 1 लाख 62 हजार के करीब कनेक्शन हैं. उज्ज्वला लाभार्थियों को हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है. सरकार ने दीपावली पर निशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा की है. सरकार की तरफ से इसकी पूरी धनराशि वहन की जाएगी. अक्टूबर माह में जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेगा सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी.

फर्रुखाबाद : इस बार दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की करीब 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (रिफिल) मिलेगा. उसका लाभ फर्रुखाबाद के 1 लाख 62 हजार से अधिक कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा.अक्टूबर माह में सिलेंडर के लिए बुकिंग कराने पर पूरी सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी.

उज्जवला की पात्र महिला को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाता है. पहली बार रिफिल का पैसा नहीं चार्ज किया जाता है. उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडर पर ही यह सब्सिडी लागू है. उज्ज्वला योजना का लाभ प्रदेश के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को मिलेगा. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि महिला लाभार्थी का नाम बीपीएल परिवार की सूची में होना चाहिए.

जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हर उज्जवला गैस लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष दीपावली और होली पर एक-एक गैस रिफिल लाभार्थी को निशुल्क दी जाएगी. उसके तहत इस साल भी शासन से आदेश आ गया है. जितने भी उज्जवला गैस के लाभार्थी हैं उनको एक रिफिल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंत तक निशुल्क दी जाएगी.

दूसरा जनवरी से लेकर मार्च अंत तक निशुल्क दिया जाएगा. इस समय गैस का दाम 894 रुपए है. जिसमें 335 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है. जो स्टेट की सब्सिडी दी जा रही है वह 559 रुपए है. प्रथम चरण में सब्सिडी उन्हीं के खाते में जाएगी, जिनका बैंक खाता गैस कनेक्शन आधार से जुड़ा है. 70% लाभार्थियों का बैंक खाता गैस कनेक्शन आधार से जुड़ा हुआ है. जो गैस कनेक्शन लाभार्थियों को दिया जाता है, वह बीमा सहित होता है.

