24 घंटे में बारिश ने यूपी को जमकर भिगोया, अब सुबह-शाम पड़ेगी ओस, गिरेगा न्यूनतम तापमान

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 205% अधिक बारिश, पश्चिमी में 1343% अधिक हुई वर्षा.

यूपी में बदला मौसम.
यूपी में बदला मौसम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 9:03 AM IST

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. कहीं-कहीं भारी वर्षा भी हुई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 205% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.5 मिमी के सापेक्ष 7.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 1343% अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अब मौसम में बदलाव होगा और बारिश थम जाएगी. इसके साथ ही सुबह-शाम ओस पड़ने के साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होगी.

कहां-कितनी हुई बारिश.
कहां-कितनी हुई बारिश.

पिछले 24 घंटे में बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 5.01 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 469% अधिक है. वहीं, एक से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में अनुमानित बारिश 14.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 42.5 मिनी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 190% अधिक है.

पिछले 24 घंटे में जमकर हुई बारिश.
पिछले 24 घंटे में जमकर हुई बारिश.

लखनऊ में साफ रहेगा मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा और शाम के समय बादलों की आवाजाही हुई. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं. सुबह व शाम के समय हल्की ओस पड़ने के साथ ही हवाओं में ठंडक की वृद्धि हुई है. अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी में शुष्क रहेगा मौसम.
यूपी में शुष्क रहेगा मौसम.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

अब शुरू होगी तापमान में गिरावट: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश अब लगभग समाप्त हो गई है. आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही बारिश होगी. ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. सुबह-शाम के समय ओस पड़ने के साथ ही सुबह के समय हल्की धुंध भी छाई रह सकती है. आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं, आगामी तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. उसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा.

