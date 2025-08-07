Essay Contest 2025

राखियों का खास कलेक्शन, उदयपुर के बाजारों में बाबा श्याम डिजाइन की धूम - RAKSHA BANDHAN FESTIVAL

उदयपुर में इस बार कई जगह राखी के बाजार सजे हैं. बाजार में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां उतारी गई है.

Raksha Bandhan Festival
बाजार में राखी की दुकान (Etv Bharat udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 3:57 PM IST

उदयपुर: देश में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. भाई-बहन के इस अटूट बंधन पर्व को लेकर उदयपुर में काफी रौनक देखने को मिल रही है. उदयपुर में कई जगह राखी के बाजार सजे हुए हैं. इस बार रक्षाबंधन को लेकर व्यापारियों ने अलग-अलग डिजाइन की विशेष राखियां मंगाई हैं, जिसमें भगवान से जुड़ी हुई राखियां खासी मांग देखी जा रही है. सावन के इस पवित्र महीने में भगवान महाकाल की राखी के अलावा बाबा श्याम की डिजायन वाली राखियां भी मंगवाई गई हैं. इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष लाइटिंग डिजाइन की राखियों की विशेष मांग है.

झीलों की नगरी उदयपुर में राखियों का बाजार सज चुका है. शहर के प्रमुख बाजारों के अलावा जगह-जगह राखी की दुकानें लगाई गई है. इस बार रंग बिरंगी डिजाइनों के साथ विशेष राखियां बाजार में धूम मचा रही है. बाजार में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की विशेष राखियां देखने को मिल रही है. शहर के बापू बाजार, अश्विनी बाजार और फतेहपुर चौराहे पर राखियों की विशेष दुकानें लगी हुई हैं. राखी विक्रेता दशरथ वशिता ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर विशेष क्रेज देखने को मिल रहा है. इसमें खासकर बच्चों के लिए लाइटिंग की राखियां मंगवाई गई है.

बाजार में राखियों की धूम, सुनिए किसने क्या कहा... (Etv Bharat udaipur)

पढ़ें: इस रक्षाबंधन पर मिलेगा ग्रह-नक्षत्रों का साथ, बहन की राखी से चमकेगा भाई का भाग्य!

बाबा श्याम से जुड़ी राखियों की मांग: राखी विक्रेता दशरथ ने बताया कि सावन के महीने में रक्षाबंधन का पर्व है. इसलिए बाबा महाकाल से जुड़ी हुई भगवान भोले की राखियां भी मंगवाई गई हैं. उन्होंने बताया कि इस बार 'हारे का सहारा' कहे जाने वाले बाबा श्याम से जुड़ी राखियां मंगाई गई हैं. इस पर 'जय श्री श्याम' लिखा हुआ है. तीन बाण धारी की राखियां भी बाजार में देखने को मिल रही है. इसके अलावा राधाकृष्ण की राखियां भी है. अलग-अलग डिजाइन की विशेष राखियां भी मंगवाई गई है.

Raksha Bandhan Festival
बच्चों के हिसाब से डिजायन की गई राखियां (Etv Bharat udaipur)

क्या बोले ग्राहक ? : राखी खरीदने आई दिव्यांशी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है. इसलिए खाटू नरेश बाबा श्याम को अपना भाई मानती हूं. इस कलयुग में वे ही हारे के सहारे हैं. इसलिए उनके लिए राखी लेकर खाटू भेजूंगी. उन्होंने कहा कि हमारे घर पर लड्डू गोपाल है. उनके भी राखी बांधी जाएगी. इस बार बहुत सुंदर-सुंदर राखियां देखने को मिल रही हैं. छोटे बच्चों में रक्षाबंधन का काफी क्रेज होता है, जिसके चलते वह फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की राखी खरीदते हैं. बच्चों की डिमांड को ध्यान में रख कर बाजार में स्पाइडर मैन, पेपा पिग, मिक्की माउस, मोटू पतलू, माशा, पिकाचू, बैटमैन, आयरन मैन आदि राखियां भी बेची जा रही है.

