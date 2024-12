ETV Bharat / state

यूट्यूबर ने फेमस होने के लिए CO को हड़काया; सीएम योगी-DGP का दिया हवाला, सुनें ऑडियो - SAMBHAL AUDIO VIRAL

आरोपी मशकूर रजा दादा को पुलिस ने किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; UP Police Media Cell )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

बता दें कि संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई थी. 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस घटना को एक माह का समय बीत गया. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है. यह ऑडियो CO संभल अनुज चौधरी और मुरादाबाद निवासी मशकूर रजा दादा के बीच कुछ दिन पूर्व हुए संवाद का बताया जा रहा है.

यही नहीं CO को हिंसा में लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात कह कर हड़काने लगा. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. यूट्यूबर और CO के बीच हुए संवाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

संभल: यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एक यूट्यूबर ने CO संभल को फोन कर इंटरव्यू देने की बात कही. CO के मना करने पर उन्हें हड़काते हुए कहा कि अगर आपके उच्च अधिकारियों ने इंटरव्यू देने से मना किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या यूपी के डीजीपी से कहलवा दें.

मशकूर रजा दादा एक यूट्यूबर है. बताते हैं कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से जुड़ी एक वीडियो को बनाने के लिए उसने संभल CO अनुज चौधरी को फोन कर इंटरव्यू देने की बात कही, जिस पर उन्होंने मना कर दिया. मगर इसके बाद भी वह नहीं माना और CO को लगातार फोन कर इंटरव्यू देने की जिद करने लगा. इस बीच फोन पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें यूट्यूबर CO को ही फोन पर हड़काने लगा.

उसने CO से कहा कि आप इंटरव्यू कैसे नहीं देंगे अगर कहो तो मैं मुख्यमंत्री, डीजीपी या फिर कप्तान से बात करा दूं. जिस पर सीओ ने फिर भी मना कर दिया. इसी को लेकर आरोपी CO को धमकाते हुए कहता है कि आप हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे, हिंसा के दौरान लाठीचार्ज और गोली तो चला देंगे और उन्हें धमकाते हुए फोन को काट दिया.

सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी मशकूर रजा दादा ने बताया कि CO अनुज चौधरी सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. उन्हीं का इंटरव्यू लेकर फेमस होने के लिए फोन किया था.

बताते हैं कि आरोपी के खिलाफ मुरादाबाद के मैनाठेर थाना इलाके में पांच और पाकबड़ा थाने में एक मुकदमा पहले से ही दर्ज है. अब पुलिस आरोपी के खिलाफ जांच कर रही है. सदर कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है.

