मुरादाबाद में सड़क हादसा; वाहन की टक्कर से दो चचेरे भाइयों की मौत, ड्राइवर फरार

एसपी देहात कुंवर आकाश ने कहा कि दो चचेरे भाइयों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
सड़क हादसे में अनस और हुसैन की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 7:09 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 7:34 PM IST

मुरादाबाद: रविवार को जिले में बकरियों के लिए चारा लेने निकले दो चचेरे भाइयों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. सड़क किनारे खड़े दोनों बच्चों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया. एसपी देहात कुंवर आकाश ने बताया कि मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में बकरियों के लिए चारा लेने निकले दो बच्चों की सड़क हादसे में मौत हो गई.

दोनों बच्चे घर से चारा लेने के लिए निकले थे. सड़क पर पहुंचने के बाद एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी. इससे दोनों बच्चों की मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद वाहन लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

जानकारी देते पिता रिफाकत (Video Credit: ETV Bharat)

मौके पर मौजूद लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. एसपी देहात कुंवर आकाश ने कहा कि मुरादाबाद चंदौसी रोड पर स्थित जलालपुर गांव में रहने वाले चचेरे भाई 12 वर्षीय अनस और 14 वर्षीय हुसैन बकरियों के लिए चारा लेने निकले थे. दोनों एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए. इसके बाद उनको सीएचसी कुंदरकी ले जाया गया. वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

अनस के पिता रिफाकत ने बताया कि वह अपने काम से कुंदरकी गए थे. वहां उनको फोन से सूचना मिली कि उनका बेटा और भतीजा सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. वहां पहुंचने पर पता चला कि दोनों बच्चों की मौत हो गई है. बच्चे बकरियों के लिए चारा लेने जा रहे थे. इस दौरान यह हादसा हो गया.

Last Updated : September 14, 2025 at 7:34 PM IST

