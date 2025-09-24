ETV Bharat / state

यूपी में 24 घंटे बाद फिर सक्रिय होगा मानसून; पूर्वी इलाकों में तीन दिनों तक बारिश के आसार, आज ऐसा रहेगा मौसम

मौसम शुष्क होने से गर्मी में वृद्धि: पिछले तीन-चार दिनों से मानसूनी गतिविधियां कम होने के कारण दिन में तेज धूप खिल रही है. वहीं, मौसम में आद्रता सामान्य से अधिक होने व तेज धूप खिलने से उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है. सबसे अधिक अधिकतम तापमान उरई में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि समान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3 मिमी के सापेक्ष 0.1 मिनी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 98% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.01 मिलीमीटर के सापेक्ष जीरो मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 100% कम है.

लखनऊ: यूपी में सितंबर के आखिर तक मानसून के विदा होने के संकेत हैं. इससे पहले 26 से 28 सितंबर तक पूर्वी यूपी में मध्यम तो कहीं-कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं. इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क है. पूर्वी में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली में हल्की बारिश हो सकती है. जबकि पश्चिमी इलाके में मौसम शुष्क बना रहेगा.

पिछले 24 घंटे में 98 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.1 मिमी के सापेक्ष जीरो मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 98% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 23 सितंबर तक अनुमानित बारिश 726 मिलीमीटर के सापेक्ष 695.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 4 प्रतिशत कम है.

आज कहां होगी बारिश, जानिए.

इन जिलों में हुई 50% से कम बारिश : देवरिया में 87% कम बारिश हुई. यहां अनुमानित बारिश 741.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 96 मिमी रिकॉर्ड की गई. मऊ में 53% कम बारिश हुई. यहां अनुमानित बारिश 764.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 362.5 मिमी हुई. इसी तरह कुशीनगर में 63% कम बारिश, जबकि अनुमानित 710.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 260.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. संत कबीर नगर में 52% कम बारिश हुई. अनुमानित बारिश 966 मिमी के सापेक्ष 458.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. गौतमबुद्ध नगर में 54% कम बारिश हुई. अनुमानित बारिश 450.8 के सापेक्ष 205.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. गाजियाबाद में भी 54% कम बारिश हुई. यहां अनुमानित बारिश 453.9 मिलीमीटर के हिसाब से 208.2 मिलीमीटर रिकार्ड की गई. पीलीभीत में 62 प्रतिशत कम बारिश हुई. यहां अनुमानित बारिश 826 मिलीमीटर के सापेक्ष 313.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

लखनऊ में तेज धूप: राजधानी में मंगलवार सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. दिन में उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. अधिकतम आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम आर्द्रता 54% रिकॉर्ड की गई. तेज धूप निकलने के कारण पारा में भी वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.ॉ

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

