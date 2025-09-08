ETV Bharat / state

झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक 8 जिलों में बारिश हुई भरपूर, सिर्फ पाकुड़ पर मेघ की कम दिखी कृपा

झारखंड में मानसून अब कमजोर पड़ता दिख रहा है. कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश हुई.

jharkhand-monsoon-weakened-heavy-rains-in-eight-districts
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read

रांची: सितंबर माह का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है. इसी माह में नवरात्र की शुरुआत होने वाली है. पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है. लिहाजा, लोग इस बात को जानने को उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा. क्योंकि बारिश होने से पूजा की तैयारियों पर असर पड़ेगा. इस सवाल के जवाब के साथ-साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस साल झारखंड पर मानसून कितना मेहरबान रहा है. सिर्फ एक जिला है जिसपर कृपा कम बरसी है.

राज्य में कहीं-कहीं बारिश का है अनुमान

मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड में पिछले 24 घंटों में मानसून कमजोर रहा है. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश 42 मिमी कोडरमा के चंदवारा में रिकॉर्ड हुई है. अगले 12 सितंबर तक राज्य में कहीं-कहीं मेघगर्जन और तेज हवाओं के झोंके के बीच वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है. साथ ही 13 और 14 सितंबर को भी कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है.

इन जिलों में खूब हुई बारिश, पाकुड़ रहा पीछे

अधिकतम बारिश के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला सबसे धनी साबित हुआ है. यहां सामान्य की तुलना में 1550.8 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 66 प्रतिशत ज्यादा है. यह एकमात्र जिला है जहां बहुत अधिक बारिश हुई है. इसके अलावा 9 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है.

इनमें सरायकेला-खरसावां में 57 प्रतिशत, रांची में 49 प्रतिशत, लातेहार में 43 प्रतिशत, धनबाद में 35 प्रतिशत, पश्चिमी सिंहभूम में 34 प्रतिशत, खूंटी और जामताड़ा में 27 प्रतिशत, रामगढ़ में 25 प्रतिशत और दुमका में 21 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. शेष 14 जिलों में से 13 जिलों मसलन, गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. इस लिस्ट में सिर्फ पाकुड़ एकमात्र ऐसा जिला है, जहां सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश हुई है.

किस जिले का सबसे अधिक रहा तापमान

पिछले 24 घंटों में तापमान में भी इजाफा हुआ है. सबसे ज्यादा तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का रहा. जबकि न्यूनतम तापमान लातेहार में 21 डिग्री सेल्यिस रिकॉर्ड हुआ है. चार प्रमुख शहरों में रांची में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जबकि जमशेदपुर में 33.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 34.1 डिग्री सेल्सियस, डालटनगंज में 34.2 और चाईबासा में 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

ये भी पढ़ें: कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, क्या पितृपक्ष में बारिश से मिलेगी राहत?

झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का बना रहेगा खतरा, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी, इन बातों का रखें ख्याल

झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, 04 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का अनुमान!

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER ALERTRAIN IN JHARKHANDझारखंड का मौसमJHARKHAND MONSOONJHARKHAND WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.