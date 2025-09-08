ETV Bharat / state

झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक 8 जिलों में बारिश हुई भरपूर, सिर्फ पाकुड़ पर मेघ की कम दिखी कृपा

रांची: सितंबर माह का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है. इसी माह में नवरात्र की शुरुआत होने वाली है. पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है. लिहाजा, लोग इस बात को जानने को उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा. क्योंकि बारिश होने से पूजा की तैयारियों पर असर पड़ेगा. इस सवाल के जवाब के साथ-साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस साल झारखंड पर मानसून कितना मेहरबान रहा है. सिर्फ एक जिला है जिसपर कृपा कम बरसी है.

राज्य में कहीं-कहीं बारिश का है अनुमान

मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड में पिछले 24 घंटों में मानसून कमजोर रहा है. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश 42 मिमी कोडरमा के चंदवारा में रिकॉर्ड हुई है. अगले 12 सितंबर तक राज्य में कहीं-कहीं मेघगर्जन और तेज हवाओं के झोंके के बीच वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है. साथ ही 13 और 14 सितंबर को भी कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है.

इन जिलों में खूब हुई बारिश, पाकुड़ रहा पीछे

अधिकतम बारिश के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला सबसे धनी साबित हुआ है. यहां सामान्य की तुलना में 1550.8 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 66 प्रतिशत ज्यादा है. यह एकमात्र जिला है जहां बहुत अधिक बारिश हुई है. इसके अलावा 9 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है.

इनमें सरायकेला-खरसावां में 57 प्रतिशत, रांची में 49 प्रतिशत, लातेहार में 43 प्रतिशत, धनबाद में 35 प्रतिशत, पश्चिमी सिंहभूम में 34 प्रतिशत, खूंटी और जामताड़ा में 27 प्रतिशत, रामगढ़ में 25 प्रतिशत और दुमका में 21 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. शेष 14 जिलों में से 13 जिलों मसलन, गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. इस लिस्ट में सिर्फ पाकुड़ एकमात्र ऐसा जिला है, जहां सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश हुई है.