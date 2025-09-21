ETV Bharat / state

पूर्वी यूपी को भिगोएगा मानसून; आज 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, पश्चिमी में शुष्क रहेगा मौसम

यूपी में बारिश. ( (प्रतीकात्मक ians) )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी तथा पश्चिमी में पिछले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहा. पूर्वी यूपी में में कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की तथा कुछ जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं पश्चिमी में भी कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन होने के साथ ही बिजली भी गिरी. पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 6% कम है. वहीं पश्चिमी में अनुमानित बारिश 2.5 के सापेक्ष 1.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 38% कम है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी. यूपी के इन जिलों में ज्यादा बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT) रविवार को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट : मौसम विज्ञान विभाग ने श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.