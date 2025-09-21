ETV Bharat / state

पूर्वी यूपी को भिगोएगा मानसून; आज 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, पश्चिमी में शुष्क रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मानसून- अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में होगी बढ़ोतरी.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. ((प्रतीकात्मक ians))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 8:46 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी तथा पश्चिमी में पिछले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहा. पूर्वी यूपी में में कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की तथा कुछ जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं पश्चिमी में भी कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन होने के साथ ही बिजली भी गिरी.

पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 6% कम है. वहीं पश्चिमी में अनुमानित बारिश 2.5 के सापेक्ष 1.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 38% कम है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी.

यूपी के इन जिलों में ज्यादा बारिश.
यूपी के इन जिलों में ज्यादा बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

रविवार को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट : मौसम विज्ञान विभाग ने श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

पिछले 24 घंटे में कितनी हुई बारिश, जानिएय
पिछले 24 घंटे में कितनी हुई बारिश, जानिएय (Photo Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ में बादलों की आवाजाही: राजधानी में शनिवार सुबह के समय आसमान साफ रहा. दिन में बादलों की आवाजाही रही तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम में अधिकतम आद्रता 93 व न्यूनतम आर्द्रता 71% रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; IMD)

पिछले 24 घंटे में 13 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 13% कम है. वहीं, एक जून से 20 सितंबर तक अनुमानित बारिश 715.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 695 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 3% कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में आइसोलेटेड स्थान पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. न्यूनतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं होगी.

