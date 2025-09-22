ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में 3 दिन बाद मानसून का पलटवार; पूर्वी इलाकों में होगी जोरदार बारिश, बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा न्यू वेदर सिस्टम

सामान्य रहा मानसून: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान दोनों मौसम संभागों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य रहा. इस अवधि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. इसके अतिरिक्त पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बादल भी गरजे.

इधर, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब, गुजरात के आंशिक हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से भी मानसून वापसी के लिए परिस्थितियों अनुकूल हैं. प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. आज पूर्वांचल के 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़कर आगामी 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा.

लखनऊ : यूपी में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम सी गई है. पूर्वी इलाकों में हालांकि जरूर कहीं-कहीं बारिश हो रही है. इस बीच बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम बन रहा है, जिससे मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 सितंबर से हल्की और इसके बाद यूपी के पूर्वी भाग में जोरदार बारिश होगी. इसमें बुंदेलखंड का हिस्सा भी शामिल है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.01 मिमी के सापेक्ष 0.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 78% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.4 के सापेक्ष जीरो मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98% कम है.

बारिश वाले टॉप 5 जिले. (Photo Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ में साफ रहेगा मौसम: राजधानी में रविवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली. कुछ जगहों पर बादलों की भी आवाजाही रही. तेज धूप निकलने के कारण लखनऊ में उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी से इसी माह वापसी करेगा मानसून. (Photo Credit; IMD)

पिछले 24 घंटे में 84 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.5 मिमी के सापेक्ष 0.6 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 84% कम है. वहीं 1 जून से 21 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 719.3 मिमी के सापेक्ष 695.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से तीन प्रतिशत कम है.

बंगाल की खाड़ी में हलचल: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मानसून वापसी का सामान्य समय सितंबर के चौथे सप्ताह से होता है. इस बार भी मानसून अपने सामान्य समय में ही वापसी कर सकता है. इस वर्ष मानसून 18 जून से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुआ था. मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है. फिलहाल अभी तक मानसूनी बारिश अनुमानित बारिश से 3% कम है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के आसपास एक नया सिस्टम बन रहा है. जिसकी वजह से 25 सितंबर से प्रदेश के पूर्वी भाग के 10 से 15 जिलों में बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. आने वाले चार-पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

