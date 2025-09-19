ETV Bharat / state

यूपी में फुल स्पीड में मानसून; 24 घंटे में 94% अधिक बारिश, आज 20 से अधिक जिलों में IMD अलर्ट

पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अनुमानित बारिश 4.1 मिमी के सापेक्ष 10.5 मिमी रिकॉर्ड, सामान्य से 156 प्रतिशत अधिक.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:59 AM IST

लखनऊ: यूपी में मानसून की सक्रियता बढ़ी है. पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में जमकर बारिश हो रही है. कहीं-कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय रहा जबकि, पश्चिमी में स्थिति सामान्य दिखी. इस अवधि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई.

यूपी के इन जिलों में ज्यादा बारिश.
यूपी के इन जिलों में ज्यादा बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

इसके अतिरिक्त प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर तथा पश्चिमी में कहीं-कहीं मेघगर्जन भी हुआ. पिछले 24 घंटे में यूपी में 94 फीसदी अधिक बारिश हुई है. शुक्रवार को मौसम विभाग ने 20 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पूर्वी यूपी में 156 प्रतिशत अधिक बारिश: पिछले चौबीस घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.1 मिमी के सापेक्ष 10.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 156 प्रतिशत अधिक है. वहीं पश्चिमी में अनुमानित बारिश 3.9 मिमी के सापेक्ष 3.8 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 1 मिमी कम है.

पिछले 24 घंटे में हुई बारिश.
पिछले 24 घंटे में हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

इन इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान: गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ, गोरखपुर, मऊ, संत कबीर नगर, बाराबंकी, लखनऊ रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया तथा इनके आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट.
यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में आज बारिश के आसार: राजधानी में गुरुवार सुबह रिमझिम बारिश हुई. बाद में आसमान साफ हुआ और धूप निकली. कुछ देर बाद फिर से काले बादल छा गए और रिमझिम बारिश होती रही. दिन में कई बार धूप-छांव का खेल चलता रहा. रुक-रुककर कई बार हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना बना रहा. अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी के इन इलाकों में बारिश.
यूपी के इन इलाकों में बारिश. (Photo Credit; IMD)

मानसूनी सीजन में 3 प्रतिशत कम हुई बारिश: पिछले चौबीस घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4 मिमी के सापेक्ष 7.8 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 94 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 1 जून से 18 सितम्बर तक अनुमानित बारिश 707 मिमी के सापेक्ष 685.6 मिमी रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 3 प्रतिशत कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 24 घंटे तक मानसूनी गतिविधियां पिछले दो दिनों के मुकाबले कम सक्रिय रहेंगी. कुछ इलाकों में हल्की व कुछ में मध्यम बारिश हो सकती है. 24 घण्टे बाद अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

