लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग पिछले 48 घंटों से मौसम शुष्क बना हुआ है. तेज धूप निकल रही है और गर्मी भी बढ़ गई है. एक-दो जगहों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में आसमान साफ है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. मौसम विभाग का मानना है, कि अगले तीन दिनों में फिर से मॉनसून लौटेगा और झमाझम बारिश हो सकती है. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है.
पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 8.4 के सापेक्ष 0.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 94% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 9.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 87 प्रतिशत कम है.
इन जिलों में हो सकती है बारिश: यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर में बारिश की संभावना जताई जा रही है.
कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: शनिवार को लखनऊ में आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली. मौसम में आर्द्रता सामान्य से अधिक होने और तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. कुछ जगहों पर एक-दो बार बादलों की भी आवाजाही हुई.
अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, लेकिन दोपहर में कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 72 घंटे तक मॉनसून की रफ्तार सुस्त रहेगी. दिन में आसमान साफ रहने की वजह से तेज धूप खिलेगी. 72 घंटे बाद फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क ही रहेगा. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.
