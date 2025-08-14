जींद: शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सड़कों, गलियों और मकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रानी तालाब, पटियाला चौक, एसडी स्कूल, रुपया चौक, रेलवे रोड और गोहाना रोड पर जलभराव से आवागमन प्रभावित हुआ है.

जींद में मानसून की मेहर (ETV Bharat)

शहर की सड़कों पर जलभराव में चलती कार (ETV Bharat)

हालात इतने खराब हो गए कि एसपी निवास से लेकर जिला कारागार मोड़ तक डिवाइडर तक पानी भर गया. यहां तक कि पब्लिक हेल्थ कार्यालय में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पानी से लबालब सड़कें (ETV Bharat)

स्कूल परिसर में भरा पानी (ETV Bharat)

शहर में आवागमन हुआ ठप्प

शहर की करीब एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों की गलियों में पानी जमा होने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. जगह-जगह जलभराव के कारण कम ही लोग घरों से बाहर निकले. शहर की सबसे पॉश कॉलोनी अर्बन एस्टेट में घरों में पानी घुस गया. गोहाना रोड पर दुकानदार भी पानी रोकने के लिए दुकानों के आगे मिट्टी व दूसरी व्यवस्था करते नजर आए. इस बीच महात्मा ज्योतिबा फूले पार्क की दीवार गिर गई. गनीमत रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई. कई स्थानों पर बाइक और गाड़ियां सड़कों पर बंद होकर खड़ी रही. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर तक 125 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

महात्मा ज्योतिबा फूले पार्क की दीवार गिरी (ETV Bharat)

पानी से भरी सड़क से निकलने के फेर में खराब हुए वाहन (ETV Bharat)

इन जगहों पर पानी भरा

जींद में गोहाना रोड, अर्बन एस्टेट, शिव कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गांधी नगर, रोहतक रोड, भिवानी रोड, बुढ़ा बाबा बस्ती, देवीलाल चौक अंडरपास, रजबाहा रोड रेलवे अंडरपास, पटियाला चौक, नरवाना रोड, कैथल रोड, अपोलो रोड, भगत सिंह कॉलोनी, एम्पलाइज कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, जोगेंद्र नगर, हकीकत नगर समेत मुख्य सड़कों पर पानी भरा है.

डीसी, एडीसी और एसडीएम ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

घरों में भी घुसा पानी (ETV Bharat)

किसानों के लिए वरदान है बारिश

हालांकि, यह बारिश जहां शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी है, वहीं किसानों के लिए यह वरदान साबित हो रही है. जिले में धान की फसल सूखने के कारण किसानों पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन इस बारिश से धान, कपास, बाजरा जैसी फसलों को काफी लाभ होने की उम्मीद है. लोगों ने स्थानीय प्रशासन से जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की है, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके.

पानी में से कार निकालते युवक (ETV Bharat)

अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने शहर का दौरा किया और बरसाती पानी निकासी के निर्देश दिए. डीसी इमरान रजा ने माना कि बारिश से जींद में हालात कुछ क्रिटिकल बने है. प्रशासन लगातार लोगों को राहत देने के लिए प्रयासरत है.

इसे भी पढ़ें : गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी दरिया, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

इसे भी पढ़ें : हरियाणा में मानसून का कहर जारी, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जींद में जलभराव से लोग परेशान, तालाब बनी सड़कें