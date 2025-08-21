रांचीः दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से बीच में ही मानसून सत्र स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है. 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान पहले दिन ही राज्य सरकार के द्वारा जहां चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की गई है, वहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है.

सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार हैः राधाकृष्ण किशोर

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अब जबरदस्त कहां रही, जो जबरदस्त तैयारी करेगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है. उन्होंने कहा कि पहले दिन यानी 22 अगस्त को प्रथम अनुपूरक विवरणी का उपस्थापन और शोक प्रकट सदन में होगा. 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा.

जानकारी देते संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

25 अगस्त को प्रश्नकाल से होगी सदन की शुरुआत

25 अगस्त को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं 22 अगस्त को अपराह्न 4 बजे तक सचिवालय में जमा कराई जा सकती हैं. आवश्यकता पड़ने पर 28 अगस्त के बाद भी सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है और उसके लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा. चार अगस्त को निर्धारित प्रश्नकाल को छोड़ कर वित्तीय कार्य, चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट 22 अगस्त को पेश किया जाएगा. इसी प्रकार पांच अगस्त के कार्यक्रम 25 अगस्त को और छह के कार्यक्रम 26 को और सात के कार्यक्रम 28 अगस्त को निर्धारित किए गए हैं.

सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

सूर्या हांसदा संदेहास्पद एनकाउंटर सहित कई मुद्दों पर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है. पार्टी का मानना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन में सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा. विपक्ष के सवालों का जवाब देने से सरकार भागती रही है, ऐसे में किसानों की परेशानी, विधि व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे.

