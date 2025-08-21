ETV Bharat / state

कर्मचारियों को कब मिलेगा DA-एरियर? विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर ये बोले सीएम सुक्खू - HP VIDHANSABHA MONSOON SESSION

हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. सदन में कर्मचारियों के डीए, एरियर को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया

कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर विपक्ष ने किया वॉकआउट
कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर विपक्ष ने किया वॉकआउट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 1:04 PM IST

शिमला: हिमाचल में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कर्मचारियों के डीए, महंगाई भत्ते और एरियर पर सवाल पूछा.

विपक्ष के सवाल का सीएम सुक्खू ने जवाब दिया. सीएम ने कहा कि 'अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. आने वाले समय में बजट में की गई घोषणा के मुताबिक सभी कर्मचारियों को DA दिया जाएगा.' नेता प्रतिपक्ष के अनुपूरक सवाल पर सीएम ने कहा कि 'आपकी सरकार के समय का भी 4 फीसदी और 3 फीसदी DA हमने दिया है. आपने 10 हजार करोड़ का भी एरियर नहीं दिया है. वित्तीय स्थिति ठीक होने पर कर्मचारियों की सभी देनदारियां चुकाई जाएंगी.'

विपक्ष ने वेल में की नारेबाजी

मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया. विपक्ष ने सीएम पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए और वेल ऑफ द हाउस में विपक्ष नारेबाजी शुरू कर दी. विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से अपनी कुर्सियों पर बैठने की अपील की, लेकिन बीजेपी विधायक सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए.

राजनीतिक जवाब दे रहे मुख्यमंत्री: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 'आज भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कर्मचारियों के डीए, मंहगाई भत्ता को लेकर सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बार-बार घूमा-फिराकर जवाब दे रहे हैं. इसी के विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है. मुख्यमंत्री सदन में राजनीतिक जवाब दे रहे हैं. बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने मई महीने में DA की किस्त जारी करने की बात कही थी, लेकिन अगस्त का महीना खत्म होने को है और अब तक सरकार अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सकी है. ये विशेषाधिकार हनन का भी मामला बनता है, क्योंकि सदन में जो घोषणा की जाती है उसे पूरा किया जाता है.'

'खुद को बचाने के प्रयास में लगी सरकार'

जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस सवाल पर सिर्फ दो ही सप्लीमेंट दिए. उन्हें तीसरा सप्लीमेंट नहीं दिया गया. मुख्यमंत्री राजनीतिक जवाब देते हुए कहते हैं कि भाजपा सरकार में 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है. ऐसे में उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वीरभद्र सिंह के वक्त की कोई देनदारी भाजपा सरकार पर नहीं आई थी. प्रदेश की हालत खराब है और सरकार खुद को बचाने के प्रयास में लगी हुई है.'

