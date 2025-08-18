ETV Bharat / state

यूपी में 48 घंटे बाद मानसून रिटर्न; 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, लखनऊ में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बदरा

IMD की चेतावनी, यूपी के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बरसात.

August 18, 2025

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मानसून कुछ नरम पड़ा है. कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आवाजाही रही. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में मॉनसून के फिर से लौटने का अनुमान लगाया है. अगले 48 घंटे बाद के कई इलाकों में जोरदार बारिश के आसार हैं.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मानसून की द्रोणिका अब जैसलमेर, उदयपुर, रतलाम, विदर्भ और आसपास के क्षेत्र पर बने निम्न दाब के केंद्र जगदलपुर, फिर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है. कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ न होने के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून की थोड़ी रफ्तार सुस्त हुई है. दो दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. इस बीच प्रदेश पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहने व तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि की संभावना है.

पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में इतनी हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.8 के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 99% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.01 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 81% कम है.

इन इलाकों में बारिश होने की संभावना: रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, आगरा तथा इनके आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश: राजधानी में रविवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट लीऔर आसमान में बादल छा गए. थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश शुरू हुई, जो कि कुछ ही देर चली. इसके बाद फिर से मौसम साफ हुआ और तेज धूप निकली. दोपहर तथा शाम के समय तेज रफ्तार हवा चलने से लखनऊ में मिला-जुला मौसम रहा. तेज धूप के कारण जहां उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई, वहीं तेज हवा चलने व हल्की बारिश होने से राहत भी मिली. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि समान से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. दिन में बादलों की आवाजाही रहेगी. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.7 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 91% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 17 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 496.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 516.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 4% अधिक है.

कुछ इलाकों में होगी तेज बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि फिलहाल, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. आइसोलेटेड स्थान पर भारी बारिश होने की भी संभावना है. आगामी 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

