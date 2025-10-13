यूपी में रात के तापमान में गिरावट; कानपुर सबसे सर्द, दीपावली बाद बढ़ेगी ठंड
मौसम में तेजी से बदलाव के कारण सुबह-शाम छा रही हल्की धुंध, पुरवा हवाओं ने गिराया तापमान.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग सभी जिलों से लौट चुका है. शेष कुछ जिलों में मानसून आगामी 48 घंटे में लौट जाएगा. अब ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क है तथा सुबह-शाम पुरवाई चल रही है, जिसकी वजह से रात के तापमान में कमी दर्ज की गई है.
दिन में आसमान साफ होने तथा धूप निकलने से मौसम में हल्की गर्मी व रात-सुबह के समय ठंडक का एहसास होने लगा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब वर्षा ऋतु से मौसम शीत ऋतु में प्रवेश कर रहा है. दीपावली के बाद ठंडक में इजाफा होने की संभावना है.
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. सभी जिलों का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम अथवा 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
लखनऊ में छाई रहेगी हल्की धुंध: राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह-शाम के समय 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरवा हवाएं चलती रहीं. मौसम शुष्क बना रहा. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. वहीं, रात-सुबह के समय हल्की ठंडक में इजाफा हुआ है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम में अधिकतम आर्द्रता 79 तथा न्यूनतम आर्द्रता 42% रिकॉर्ड की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. इसी के साथ सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर की रातें सबसे सर्द: रविवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे अधिक ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान उरई में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मौसम तंत्र में कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने की वजह से प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
