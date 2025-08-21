ETV Bharat / state

यूपी में फिर लौटा मानसून; अगले 4 दिनों तक जोरदार बारिश के आसार, आज 17 जिलों में IMD अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी - UP MONSOON UPDATE

बारिश से बाढ़ प्रभावित जिलों में बढ़ेगी परेशानी, लखनऊ में आज गरज-चमक के साथ बरसेंगे बदरा.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 7:17 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 9:12 AM IST

लखनऊ : यूपी में मानसून फिर से लौट आया है. 22 से 25 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बरसात का संभावन मौसम विभाग ने जताई है. पश्चिम बंगाल की खाडी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कमजोर पड़ने के बावजूद उससे सम्बद्ध चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य क्षेत्रमंडल तक विस्तृत है. जिसके कारण 21 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 17 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पूर्वी संभाग में बारिश की रफ्तार में कमी आई थी. लेकिन, मानसूनी द्रोणी के उत्तरी दिशा में संभावित अग्रसारण के कारण मानसून के पूरे यूपी में सक्रिय होने के आसार हैं.

टॉप 5 जिले.
बारिश के टॉप 5 जिले. (Photo Credit; ETV Bharat)

दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. इसी के साथ बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फिलहाल, यूपी के उन्नाव, फर्रुखाबाद, मथुरा आदि जिलों में गंगा-यमुना समेत अन्य नदियां उफान पर हैं. यहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं. अगले चार दिनों की मूसलाधार बारिश से हालात के और बिगड़ने का अनुमान है.

आज यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट: देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली,आजमगढ, वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशांबी, महोबा, झांसी, ललितपुर व इनके आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

यूपी में कितनी हुई बारिश.
यूपी में कितनी हुई बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में बारिश: पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.6 के सापेक्ष 0.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 84 प्रतिशत कम है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.1 मिमी के सापेक्ष 0.3 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 96 प्रतिशत कम है. मंगलवार सुबह तक सबसे ज्यादा बारिश 17 मिमी बागपत में दर्ज की गई. उसके बाद शामली में 11 मिमी बरसात हुई है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में गरज-चमक के साथ होगी बारिश: राजधानी में बुधवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिलने से उमस भरी गर्मी रही. दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई. सुबह व शाम को तेज रफ्तार हवाओं के चलने से मौसम सुहावना बना रहा. हालांकि, दिन में गर्मी लोगों को परेशान करती रही. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादल छाये रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 20 अगस्त तक अनुमानित बारिश 520.1 मिमी के सापेक्ष 521.8 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य है. वहीं, पिछले 24 घण्टों में अनुमानित बारिश 6.4 मिमी के सापेक्ष 0.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 92 प्रतिशत कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार से मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है. वहीं शुक्रवार से सोमवार तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवा तथा बिजली गिरने की भी संभावना है.

झांसी में बारिश.
झांसी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

झांसी में सुबह से बारिश: झांसी में सुबह 5 बजे से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है. इससे लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. हालांकि स्कूली बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी. काले घने बादलों ने शहर को घेर रखा है.

