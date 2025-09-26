हिमाचल में तबाही मचाने के बाद लौटा मानसून, इस सीजन इतनी फीसदी ज्यादा हुई बारिश
हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाने के बाद आखिरकार मानसून लौट गया. इस बार हिमाचल के कई जिलों में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 7:15 PM IST
शिमला: हिमाचल में इस बार मानसून के दौरान झमाझम बारिश से तरबतर रहा. प्रदेश में 20 जून को एंट्री करने के बाद सामान्य से 40 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज होने के बाद मानसून आज प्रदेश से विदा हो गया है. ऐसे में मानसून सीजन में चार महीने हुई भारी बरसात से अब लोगों को राहत मिल गई है. इस दौरान लगातार चार महीने तक बरसे बादलों से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है. वहीं भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से सरकारी और निजी संपत्ति को भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है.
मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 26 सितंबर तक मानसून सीजन में 1022.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. वहीं, प्रदेश में इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 729.5 मिलीमीटर बारिश का है.
किस जिले में कितनी बारिश?
हिमाचल प्रदेश में जिलेवार बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो मानसून सीजन में 1 जून से 26 सितंबर तक बिलासपुर में 1454.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. ये आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिले में 1116.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 32 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिले में 1534.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 59 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिले में 1500.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 18 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिले में 290.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18 फीसदी अधिक है.
वहीं, कुल्लू जिले में 1060.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 93 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 290.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ये सामान्य से 23 फीसदी कम है. मंडी जिले में 1910.5 मिलीमीटर बारिश हुई, ये आंकड़ा सामान्य से 75 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में शिमला जिले में 1233.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 98 फीसदी अधिक रही.
इसी तरह से सिरमौर जिले में 1613 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. ये आंकड़ा सामान्य से 37 फीसदी अधिक है. सोलन जिला में 1461.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 68 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 1537.3 मिलीमीटर बारिश हुई, ये बारिश सामान्य से 62 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.
11 सालों में मानसून सीजन में हुई बारिश का आंकड़ा
हिमाचल में अब तक 11 साल के मानसून सीजन में हुई बारिश के आंकड़ों को देखें तो साल 2015 में 638.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16.4 फीसदी कम थी. इसी तरह से साल 2016 के मानसून सीजन के दौरान 623.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18.3 फीसदी कम रहा. साल 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. वहीं, साल 2018 में 927.0 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 21.4 फीसदी अधिक दर्ज की गई.
इसी तरह से साल 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रही. साल 2020 में मानसून सीजन के दौरान 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह बारिश सामान्य से 25.4 फीसदी कम थी. ऐसे ही साल 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य से 9.8 फीसदी कम दर्ज की गई. प्रदेश में साल 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 2.5 फीसदी कम थी.
वहीं, साल 2023 में 886.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 21 फीसदी अधिक थी. इसी तरह से साल 2024 में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में 600.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा समय से सामान्य से 18 फीसदी कम रहा. वहीं, इस बार मानसून सीजन में 1 जून से 26 सितंबर तक प्रदेश भर में 1022.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है.
