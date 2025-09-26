ETV Bharat / state

हिमाचल में तबाही मचाने के बाद लौटा मानसून, इस सीजन इतनी फीसदी ज्यादा हुई बारिश

हिमाचल में तबाही मचाने के बाद लौटा मानसून ( FILE )

Published : September 26, 2025

शिमला: हिमाचल में इस बार मानसून के दौरान झमाझम बारिश से तरबतर रहा. प्रदेश में 20 जून को एंट्री करने के बाद सामान्य से 40 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज होने के बाद मानसून आज प्रदेश से विदा हो गया है. ऐसे में मानसून सीजन में चार महीने हुई भारी बरसात से अब लोगों को राहत मिल गई है. इस दौरान लगातार चार महीने तक बरसे बादलों से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है. वहीं भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से सरकारी और निजी संपत्ति को भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 26 सितंबर तक मानसून सीजन में 1022.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. वहीं, प्रदेश में इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 729.5 मिलीमीटर बारिश का है. किस जिले में कितनी बारिश? हिमाचल प्रदेश में जिलेवार बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो मानसून सीजन में 1 जून से 26 सितंबर तक बिलासपुर में 1454.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. ये आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिले में 1116.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 32 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिले में 1534.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 59 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिले में 1500.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 18 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिले में 290.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18 फीसदी अधिक है. हिमाचल में 2025 मानसून सीजन में हुई बारिश (ETV Bharat GFX) वहीं, कुल्लू जिले में 1060.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 93 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 290.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ये सामान्य से 23 फीसदी कम है. मंडी जिले में 1910.5 मिलीमीटर बारिश हुई, ये आंकड़ा सामान्य से 75 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में शिमला जिले में 1233.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 98 फीसदी अधिक रही.