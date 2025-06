ETV Bharat / state

यूपी में 24 घंटे में छा जाएगा मानसून; जानिए अभी कहां तक पहुंचा; 64 जिलों में बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट - UP WEATHER NEWS

मथुरा में बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 10:26 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:59 AM IST 6 Min Read

लखनऊ: भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को मानसून आने का बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, पड़ोसी राज्य बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया है. इसके बाद यूपी में इसके जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. दो दिन से यूपी के ज्यादातर जिलों में हो रही बारिश और आंधी-तूफान इस बात के संकेत दे रहे हैं. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश हुई. लेकिन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी हल्की और मध्यम बारिश हुई. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है. हल्की बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी 13 जिलों में भारी बारिश और 64 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बारिश होने के संकेत दिए हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मथुरा में बारिश का नजारा. (Video Credit; ETV Bharat) बनारस-मथुरा में हुई जोरदार बारिश: बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो दूसरी तरफ मथुरा में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी. शहर के अधिकतर तिराहे चौराहे तालाब में तब्दील हो गए. मथुरा शहर के बस स्टैंड और भूतेश्वर चौराहे बीएसए रोड पर 4 फीट तक का पानी भर गया. फ्लाईओवर पर बारिश के कारण बस अनियंत्रित होकर टकरा गई. बस स्टैंड पुल के नीचे ट्रैक्टर और दो पहिया वाहन फंस गए. शहर की कई कॉलोनी में जलभराव की समस्या बनी हुई है. मंगलवार को वाराणसी में तेज बारिश होने से जगह-जगह जलभराव हो गया. बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है. यूपी के 64 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट: प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना जताई है. यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय बादल छाए रहे, ठंडी हवा चली. दिन में मौसम में सामान्य से ज्यादा आद्रता रही और धूप निकलने से उमस भरी गर्मी बनी रही. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. शाम के समय तेज रफ्तार हवाओं के चलने से मौसम सुहावना हो गया. अधिकतम 37 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

बांदा रहा सबसे गर्म जिला: उत्तर प्रदेश का बांदा मंगलवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे कम तापमान गोरखपुर जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बिहार पहुंचा मानसून: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर से गुजरात के कुछ, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में आगे बढ़ गया है. अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं. बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की तथा कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. मिर्जापुर में बिजली गिरने से 3 महिला समेत 7 झुलसे: मिर्जापुर जनपद के अलग-अलग गांवों में बिजली ने कहर बरपाया. मतवार चौकी अंतर्गत बेलाही ग्राम सभा के रामपुर नौडिहा गांव में गरज-चमक के साथ हो रही बारिश में आम के पेड़ पर बिजली गिरने से नीचे बंधी दो भैंस की मौत हो गई. वहीं थोड़ी दूरी पर घर के पास बैठा उमाकांत पाल का 10 वर्षीय बेटा प्रज्ञान पाल झुलस गया. बेलाही गांव राम बदन पाल की एक भैंस बिजली की चपेट में आने से मर गई. नदना ग्राम पंचायत के मझिगवां गांव में बिजली की चपेट में आने से घर के बरामदे में बैठी राजकुमार गुप्ता की पत्नी सावित्री, बेटा सुग्रीव और सूरज झुलस गए. इसके अलावा मतवरिया गांव के नेवासी और प्रमिला घर के बरामदे में बैठी हुई थी. अचानक घर के पास बिजली गिरने से झुलस गई. परिजनों ने सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है. ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के नौगवां गांव में बिजली की चपेट में आने से गीता किशोरी झुलस गई हैं. वह घर की छत पर मोबाइल चला रही थी, अचानक बादलों की तेज गरज के साथ बिजली गिरने से झुलस गई. बेहोश होने पर परिजन आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लेकर पहुंचे. लालगंज तहसील के एसडीएम संजीव कुमार यादव ने बताया कि बिजली की चपेट में आने से अलग-अलग गांव में लोगों की झुलसने की सूचना है. सभी का इलाज चल रहा है. सभी खतरे से बाहर हैं. कुछ पशुओं की मौत हो गई है. राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है. फर्रुखाबाद पुलिस लाइन के शीशे आंधी-तूफान में टूटे, पांच रिक्रूट घायल: फर्रुखाबाद जिले में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे रिक्रूटों पर बीती देर रात आई आंधी में बहुमंजिला भवन की खिड़कियों के शीशे टूटकर गिर गए. जिससे पांच रिक्रूट घायल हो गए. उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे. जबकि नगर व अमृतपुर क्षेत्राधिकारी अस्पताल पहुंच गए.अन्य अधिकारीगण ने हाल जाना है. सभी की हालत खतरे से बाहर है. ये भी पढ़ेंः यूपी की चौखट पर मानसून; 15 जिलों में मूसलाधार बारिश, 35 से ज्यादा जनपदों में आंधी-बिजली-बरसात का अलर्ट

लखनऊ: भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को मानसून आने का बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, पड़ोसी राज्य बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया है. इसके बाद यूपी में इसके जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. दो दिन से यूपी के ज्यादातर जिलों में हो रही बारिश और आंधी-तूफान इस बात के संकेत दे रहे हैं. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश हुई. लेकिन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी हल्की और मध्यम बारिश हुई. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है. हल्की बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी 13 जिलों में भारी बारिश और 64 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बारिश होने के संकेत दिए हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मथुरा में बारिश का नजारा. (Video Credit; ETV Bharat) बनारस-मथुरा में हुई जोरदार बारिश: बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो दूसरी तरफ मथुरा में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी. शहर के अधिकतर तिराहे चौराहे तालाब में तब्दील हो गए. मथुरा शहर के बस स्टैंड और भूतेश्वर चौराहे बीएसए रोड पर 4 फीट तक का पानी भर गया. फ्लाईओवर पर बारिश के कारण बस अनियंत्रित होकर टकरा गई. बस स्टैंड पुल के नीचे ट्रैक्टर और दो पहिया वाहन फंस गए. शहर की कई कॉलोनी में जलभराव की समस्या बनी हुई है. मंगलवार को वाराणसी में तेज बारिश होने से जगह-जगह जलभराव हो गया. बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है. यूपी के 64 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट: प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना जताई है. यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय बादल छाए रहे, ठंडी हवा चली. दिन में मौसम में सामान्य से ज्यादा आद्रता रही और धूप निकलने से उमस भरी गर्मी बनी रही. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. शाम के समय तेज रफ्तार हवाओं के चलने से मौसम सुहावना हो गया. अधिकतम 37 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बांदा रहा सबसे गर्म जिला: उत्तर प्रदेश का बांदा मंगलवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे कम तापमान गोरखपुर जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बिहार पहुंचा मानसून: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर से गुजरात के कुछ, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में आगे बढ़ गया है. अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं. बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की तथा कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. मिर्जापुर में बिजली गिरने से 3 महिला समेत 7 झुलसे: मिर्जापुर जनपद के अलग-अलग गांवों में बिजली ने कहर बरपाया. मतवार चौकी अंतर्गत बेलाही ग्राम सभा के रामपुर नौडिहा गांव में गरज-चमक के साथ हो रही बारिश में आम के पेड़ पर बिजली गिरने से नीचे बंधी दो भैंस की मौत हो गई. वहीं थोड़ी दूरी पर घर के पास बैठा उमाकांत पाल का 10 वर्षीय बेटा प्रज्ञान पाल झुलस गया. बेलाही गांव राम बदन पाल की एक भैंस बिजली की चपेट में आने से मर गई. नदना ग्राम पंचायत के मझिगवां गांव में बिजली की चपेट में आने से घर के बरामदे में बैठी राजकुमार गुप्ता की पत्नी सावित्री, बेटा सुग्रीव और सूरज झुलस गए. इसके अलावा मतवरिया गांव के नेवासी और प्रमिला घर के बरामदे में बैठी हुई थी. अचानक घर के पास बिजली गिरने से झुलस गई. परिजनों ने सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है. ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के नौगवां गांव में बिजली की चपेट में आने से गीता किशोरी झुलस गई हैं. वह घर की छत पर मोबाइल चला रही थी, अचानक बादलों की तेज गरज के साथ बिजली गिरने से झुलस गई. बेहोश होने पर परिजन आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लेकर पहुंचे. लालगंज तहसील के एसडीएम संजीव कुमार यादव ने बताया कि बिजली की चपेट में आने से अलग-अलग गांव में लोगों की झुलसने की सूचना है. सभी का इलाज चल रहा है. सभी खतरे से बाहर हैं. कुछ पशुओं की मौत हो गई है. राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है. फर्रुखाबाद पुलिस लाइन के शीशे आंधी-तूफान में टूटे, पांच रिक्रूट घायल: फर्रुखाबाद जिले में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे रिक्रूटों पर बीती देर रात आई आंधी में बहुमंजिला भवन की खिड़कियों के शीशे टूटकर गिर गए. जिससे पांच रिक्रूट घायल हो गए. उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे. जबकि नगर व अमृतपुर क्षेत्राधिकारी अस्पताल पहुंच गए.अन्य अधिकारीगण ने हाल जाना है. सभी की हालत खतरे से बाहर है. ये भी पढ़ेंः यूपी की चौखट पर मानसून; 15 जिलों में मूसलाधार बारिश, 35 से ज्यादा जनपदों में आंधी-बिजली-बरसात का अलर्ट

Last Updated : June 18, 2025 at 10:59 AM IST