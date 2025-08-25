ETV Bharat / state

यूपी में मानसून की छई छपा छई; सोनभद्र, मिर्जापुर में जमकर बरसे बदरा, आज 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट - MONSOON UPDATE

लखनऊ में रात से ही रिमझिम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित 11% अधिक हुई बारिश.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:35 AM IST

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सामान्य रहा. पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर तेज झोंकेदार हवाएं भी चलीं. मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11% अधिक हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.9 मिली मीटर के सापेक्ष 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 11% अधिक है. वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.5 के सापेक्ष 3.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 48% कम है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारी वर्षा होने की संभावना: यूपी के गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी में मानसून की बारिश.
यूपी में मानसून की बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में लगातार रिमझिम: राजधानी लखनऊ में रविवार को मिला-जुला मौसम रहा. सुबह के समय कुछ जगहों पर बादल छाए रहे तथा तेज रफ्तार हवाएं चलीं. वहीं, कुछ देर बाद मौसम साफ हुआ और तेज धूप निकली. दोपहर बाद फिर से अचानक मौसम ने करवट ली और कुछ जगहों पर फिर से बादल छा गए. कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश हुई. रुक-रुक कर दिन में कई बार हल्की बारिश हुई. अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. लखनऊ में देर रात से ही गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है, जो कि सुबह तक जारी है.

यूपी में मानसून की बारिश.
यूपी में मानसून की बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 12% कम है. वहीं, एक जून से 24 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 548.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 543.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. जो कि सामान्य से एक प्रतिशत कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली भी गिर सकती है तथा कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवा चलने की भी संभावना है. मंगलवार से बारिश की तीव्रता व क्षेत्रफल में कमी होगी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

