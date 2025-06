ETV Bharat / state

यूपी में मानसून का टेरर; 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी - HEAVY RAIN ALERT IN UP

लखनऊ : दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की वजह से उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का दौर चल रहा है. रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश हुई. हालांकि अब भी कुछ इलाके मानसूनी बारिश को तरस रहे हैं. ज्यादातर इलाकों में बारिश होने और हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया है. साथ ही अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है. इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने तथा हल्की बारिश का अलर्ट है. इन जिलों में मेघगर्जन-वज्रपात होने की संभावना: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) भारी वर्षा होने की संभावना: बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है. पिछले 24 घंटे में हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.9 के सापेक्ष 5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 29% अधिक है. वहीं 1 से 22 जून तक अनुमानित बारिश 49.5 के सापेक्ष 55.6 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 12% अधिक है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) इन 5 जिलों में ज्यादा बारिश ललितपुर-49 मिमी

बांदा-37 मिमी

चित्रकूट-34.8 मिमी

हमीरपुर-31 मिमी

महोबा-17 मिमी यूपी के इन जिलों में कितनी हुई बारिश: इसके अलावा अंबेडकर नगर में 3.6, अमेठी में 2.5, अयोध्या में 2.3, आजमगढ़ में 2, बलिया में 3, भदोही में 3, चंदौली में 2, गाजीपुर में 3, कानपुर नगर में 8, कानपुर देहात में 5, कौशांबी में 14, मऊ में 7.5, मिर्जापुर में 5, प्रतापगढ़ में 6, रायबरेली में 3, संत कबीर नगर में 3, श्रावस्ती में 3, सोनभद्र में 3, सुल्तानपुर में 13, उन्नाव में 5, जालौन में 4, झांसी में 9, प्रयागराज में 16, सहारनपुर में 14 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. यूपी में मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश: राजधानी लखनऊ में रविवार को दिन में कई बार रुक-रुककर बारिश होती रही. हल्की बारिश होने तथा धूप निकलने की वजह से लखनऊ में उमस भरी गर्मी बरकरार है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान मे कमी दर्ज की गई है. जिससे 5-6 दिन पहले पड़ने वाली गर्मी की अपेक्षा थोड़ी राहत है. रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सोमवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यूपी में मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat) अगले 48 घंटे में पूरे सूबे को कवर करेगा मानसून: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि सक्रियता बढ़ने से आगामी 48 घंटे के दौरान मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर सकता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने प्रदेश में सामान्य तिथि 18 जून को सोनभद्र से प्रवेश करने के उपरांत 20 जून को प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया था, यद्यपि उसके बाद निम्नदाब क्षेत्र के प्रभाव में ज्यादातर बारिश प्रदेश के दक्षिणी भाग में सीमित रही. पिछले 48 घण्टों के दौरान उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति अपरिवर्तित रही. परंतु इसका पूर्वी छोर आज हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर भाग, संपूर्ण लद्दाख, जम्म-कश्मीर के ज्यादातर भाग एवं उत्तरी पंजाब के कुछ भागों में आगे बढ़ा. अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से आगामी 24-48 घण्टों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

इसी क्रम में आगामी 3-4 दिनों के दौरान मेघगर्जन/वज्रपात के साथ प्रदेश के उत्तरी भाग में कहीं-कहीं भारी/बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना है. यह भी पढ़ें: यूपी में मानसून का ट्रिपल अटैक; 54 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट, 70 से अधिक इलाकों में बिजली-आंधी का कहर

