ETV Bharat / state

यूपी में मानसून की झमाझम; 24 घंटे में 55% अधिक बारिश, आज 19 जिलों के लिए IMD अलर्ट - HEAVY RAIN IN UP

धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में भारी बरसात में आएगी कमी, पश्चिमी में जारी रहेगा मूसलाधार बारिश का सिलसिला

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटे (बुधवार सुबह 8.30 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक) उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मानसून सक्रिय रहा. इसके प्रभाव से पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई. चारों ओर पानी ही पानी नजर आया. लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बरेली जिलों में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसके अलावा अन्य जिलों में भी माध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के दक्षिण ओडिशा-उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थमेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज इन जिलों में बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा संभल, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई जिलों में भी बारिश का अलर्ट है.

लखनऊ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. इसके बाद आसमान साफ हुआ. दिन में एक-दो बार बादलों की आवाजाही हुई. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. ज्यादातर मौसम शुष्क रहा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में बादलों की आवाजाही होने के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 54 फीसदी अधिक बारिश: 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 470 मिमी के सापेक्ष 513 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 9% अधिक है. वहीं, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 10 मिलीमीटर के सापेक्ष 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 55% अधिक है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कारण उत्तर प्रदेश में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 13-14 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश से कई जिलों में भारी बारिश हुई है. धीरे-धीरे निम्न दबाव के क्षेत्रफल का असर कम होने के साथ ही प्रदेश के पूर्वी भाग में भारी बारिश में कमी आएगी. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें: बनारस की इस तिरंगी बर्फी ने उड़ा दिए थे अंग्रेजों के होश; आजादी की लड़ाई से है खास कनेक्शन, पढ़िए रोचक कहानी

लखनऊ: पिछले 24 घंटे (बुधवार सुबह 8.30 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक) उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मानसून सक्रिय रहा. इसके प्रभाव से पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई. चारों ओर पानी ही पानी नजर आया. लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बरेली जिलों में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसके अलावा अन्य जिलों में भी माध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के दक्षिण ओडिशा-उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थमेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज इन जिलों में बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा संभल, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई जिलों में भी बारिश का अलर्ट है.

लखनऊ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. इसके बाद आसमान साफ हुआ. दिन में एक-दो बार बादलों की आवाजाही हुई. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. ज्यादातर मौसम शुष्क रहा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में बादलों की आवाजाही होने के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 54 फीसदी अधिक बारिश: 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 470 मिमी के सापेक्ष 513 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 9% अधिक है. वहीं, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 10 मिलीमीटर के सापेक्ष 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 55% अधिक है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कारण उत्तर प्रदेश में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 13-14 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश से कई जिलों में भारी बारिश हुई है. धीरे-धीरे निम्न दबाव के क्षेत्रफल का असर कम होने के साथ ही प्रदेश के पूर्वी भाग में भारी बारिश में कमी आएगी. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें: बनारस की इस तिरंगी बर्फी ने उड़ा दिए थे अंग्रेजों के होश; आजादी की लड़ाई से है खास कनेक्शन, पढ़िए रोचक कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

UP RAIN 19 DISTRICTSUP WEATHER UPDATEWEATHER FORECASTयूपी में बारिश अलर्टHEAVY RAIN IN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.