लखनऊ: पिछले 24 घंटे (बुधवार सुबह 8.30 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक) उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मानसून सक्रिय रहा. इसके प्रभाव से पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई. चारों ओर पानी ही पानी नजर आया. लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बरेली जिलों में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसके अलावा अन्य जिलों में भी माध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के दक्षिण ओडिशा-उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थमेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज इन जिलों में बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा संभल, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई जिलों में भी बारिश का अलर्ट है.

लखनऊ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. इसके बाद आसमान साफ हुआ. दिन में एक-दो बार बादलों की आवाजाही हुई. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. ज्यादातर मौसम शुष्क रहा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में बादलों की आवाजाही होने के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 54 फीसदी अधिक बारिश: 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 470 मिमी के सापेक्ष 513 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 9% अधिक है. वहीं, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 10 मिलीमीटर के सापेक्ष 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 55% अधिक है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कारण उत्तर प्रदेश में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 13-14 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश से कई जिलों में भारी बारिश हुई है. धीरे-धीरे निम्न दबाव के क्षेत्रफल का असर कम होने के साथ ही प्रदेश के पूर्वी भाग में भारी बारिश में कमी आएगी. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी.

