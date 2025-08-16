लखनऊ: पिछले 24 घंटे में यूपी में मानसूनी बारिश की रफ्तार धीमी पड़ी है. इसकी वजह से बारिश में कमी आई है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 10.5 मिमी के सापेक्ष 0.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 98% कम है. पश्चिमी यूपी में भी सामान्य 55% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. हालांकि, पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों में मानसून की सक्रियता और कम होने का अनुमान लगाया है.

उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की सक्रियता से प्रदेश में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. वहीं, अभी कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां पर मानसूनी बारिश का इंतजार किया जा रहा है.

मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर 15 अगस्त तक हुई बारिश में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में अनुमान से अधिक बारिश हुई है. वहीं, 24 जिलों में सामान्य तथा 19 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. तीन जिलों में तो सामान्य से बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

1 जून से लेकर 15 अगस्त तक कम बारिश वाले टॉप 10 जिले: देवरिया 88% कम बारिश हुई है. वहीं अंबेडकर नगर में 38% कम, जौनपुर में 40% कम, कुशीनगर में 57% कम, मऊ में 43% कम, संत कबीर नगर में 48% कम, गौतम बुद्ध नगर में 63% कम, गाजियाबाद में 63% कम, हापुड़ में 40% कम, पीलीभीत में 57% कम और शामली 67% कम बारिश दर्ज की गई है.

अधिक बारिश वाले टॉप जिले: बांदा में जहां 74% अधिक बारिश हुई है, वहीं चित्रकूट में 58% अधिक बारिश हुई. आगरा में 39% अधिक, औरैया में 48% अधिक, बिजनौर में 65% अधिक, एटा में 100% अधिक, फिरोजाबाद में 66% अधिक, ललितपुर में 80% अधिक, महोबा में 89% अधिक, मुजफ्फरनगर में 48% अधिक और संभल जिले में 73% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई.

कैसा रहेगा राजधानी लखनऊ का मौसम: शुक्रवार को लखनऊ में सुबह से आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. दोपहर बाद अचानक बादलों की आवाजाही शुरू हुई और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हुई.

बारिश होने के बाद फिर से तेज धूप खिली, जिसके कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. लखनऊ का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. दिन का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

दक्षिण की तरफ खिसक रहा मानसून: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्नदाब क्षेत्र के कारण दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट को पार करके मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसकने लगा है.

प्रदेश में आगामी 3-4 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता सीमित रह सकती है. कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा को छोड़कर कोई प्रभावी वर्षा होने की संभावना नहीं है. हालांकि 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है.

