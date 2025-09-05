ETV Bharat / state

संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 'देशभर में मानसून सीजन जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर चार महीने रहता है. हिमाचल में मानसून सीजन का चार महीने की सामान्य बारिश का आंकड़ा 734.3 मिलीमीटर का है, लेकिन अभी तक प्रदेश में 939.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 48 फीसदी से अधिक है. ऐसे में इस बार मानसून सीजन में जून से सितम्बर तक चार महीने में होने वाली सामान्य बारिश का आंकड़ा 26 अगस्त को ही क्रॉस हो चुका है. रिकॉर्ड की बात करें तो अगस्त में 68 फीसदी अधिक बारिश हुई है, जो 1901 के बाद 9वां सबसे अधिक आंकड़ा है. इससे पहले अगस्त महीने में सबसे अधिक बारिश 1948 में 456 मिलीमीटर दर्ज की गई थी. ऐसे में 1948 के बाद इस बार 431 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अगस्त महीने में होने वाली बारिश का दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है.'

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि 'इस साल मानसून का आगमन 20 जून को हुआ था. हालांकि जून माह की बात करें तो पहले दो सप्ताह में भी बारिश हुई थी. प्रदेश में एंट्री के समय से ही मानसून काफी सक्रिय रहा है. जून माह में ही सामान्य से 34 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई थी. जुलाई महीने में भी सामान्य के आसपास बारिश हुई है. वहीं, अगस्त में सामान्य से 68 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. इस बार मानसून काफी अधिक एक्टिव रहा है, जिस कारण वे ऑफ बंगाल से हवाएं काफी सक्रिय रहीं. इसके साथ ये भी देखा गया कि इस वर्ष वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी अप्पर लेवल पर कई बार अधिक एक्टिव रहा. इन दोनों के प्रभाव से ही प्रदेश ने लगातार भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, जो सामान्य से अधिक दर्ज की गई है.

वहीं अगर 1 जून से 30 सितंबर तक चार महीने के मानसून सीजन में होने वाली बारिश के आंकड़े को देखें तो इस अवधि में प्रदेश में सामान्य बारिश का सामान्य बारिश का आंकड़ा 734.3 मिलीमीटर बारिश का है, जिसे इस बार मानसून सीजन में ही रही मूसलाधार बारिश ने 26 अगस्त को ही पार कर लिया है. प्रदेश में मानसून सीजन में इस बार 1 जून से 4 सितंबर तक 939.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. जो सामान्य से 48 फीसदी अधिक है। वहीं इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 636.9 मिलीमीटर बारिश का है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश इस बार मानसून सीजन में भारी बारिश की मार झेल रहा है. हालात ऐसे हैं कि 26 अगस्त तक ही प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे चार महीने के मानसून सीजन में होने वाली सामान्य बारिश के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. बारिश ने न केवल पुराने रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि पहाड़ों पर जनजीवन को भी अस्त-व्यस्त कर दिया. प्रदेश में जगह-जगह भूस्खलन, नदियों का उफान और बर्बादी के मंजर ये साबित कर रहे हैं कि इस बार मानसून ने हिमाचल को अपनी पूरी ताकत से झकझोर दिया है.

हिमाचल में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से ही लगातार बारिश का होने का क्रम जारी है. मानसून सीजन का आखिरी महीना शुरू हो गया है, लेकिन भारी बारिश का दौर अभी तक थमने का नाम नहीं के रहा है. मौसम विभाग ने सितम्बर महीने में भी बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है. मानसून सीजन में चार महीने में होने वाली बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो इस बार जून महीने में 135 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 34 फीसदी अधिक दर्ज की गई है. जून महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 101.1 मिलीमीटर बारिश का है. इसी तरह से जुलाई महीने में 250.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गईं. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 255.9 मिलीमीटर बारिश का है. इस तरह से जुलाई महीने में सामान्य से 2 फीसदी कम बारिश हुई है. प्रदेश भर में अगस्त महीने में 431.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 68 फीसदी अधिक है. अगस्त महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 256.8 मिलीमीटर का है. वहीं सितम्बर में चार दिनों में ही 122 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 428 फीसदी अधिक है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 23.1 मिलीमीटर बारिश का है.

हिमाचल में बारिश ने बरपाया कहर (ETV Bharat)

सितम्बर में सामान्य से अधिक बारिश

हिमाचल में चार सितम्बर तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इस महीने बिलासपुर में चार सितंबर तक 214.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 812 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 102.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 258 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिला में 129.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 401 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में भी 78.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 66 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिला में भी 47.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 317 फीसदी अधिक है. वहीं, कुल्लू जिला में 176.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 1163 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 88.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 15 फीसदी अधिक है. मंडी जिला में 122.3 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 353 फीसदी अधिक है. इसके अलावा चार सितंबर तक शिमला जिला में 171 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 751 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिला में 248.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 619 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सोलन जिला में 268.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. जो सामान्य से 958 फीसदी अधिक है. वहीं ऊना जिला में 124.7 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 270 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

मानसून 2025 के आंकड़े (ETV Bharat)

मानसून सीजन में अब तक 48 फ़ीसदी अधिक बारिश

हिमाचल में मानसून की 20 जून को हुई एंट्री के बाद से बारिश लगातार जारी है. प्रदेश में 1 जून से 4 सितंबर तक बिलासपुर में 1273.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 78 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 1026.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 37 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिला में 1326.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 53 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में 1689.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 17 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिला में 279.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 42 फीसदी अधिक है. वहीं, कुल्लू जिला में 1007.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 117 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 275.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 12 फीसदी कम है. मंडी जिला में 1671.1 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक शिमला जिला में 1153.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 115 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सिरमौर जिला में 1547.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 49 फीसदी अधिक है. सोलन जिला में 1370.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 82 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 1466.9 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 75 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

हिमाचल में 10 साल में मानसून सीजन

हिमाचल में पिछले 10 साल के मानसून सीजन में हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो साल 2015 में 638.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16.4 फीसदी कम थी. इसी तरह से साल 2016 के मानसून सीजन के दौरान 623.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18.3 फीसदी कम रहा. साल 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. वहीं, साल 2018 में 927.0 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से 21.4 फीसदी अधिक दर्ज की गई. इसी तरह से साल 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रही. साल 2020 में मानसून सीजन के दौरान 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ये बारिश सामान्य से 25.4 फीसदी कम थी. ऐसे ही साल 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जोकि सामान्य से 9.8 फीसदी कम दर्ज की गई. प्रदेश में साल 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 2.5 मिलीमीटर कम थी. वहीं, साल 2023 में 886.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जोकि सामान्य से 21 फीसदी अधिक थी. इसी तरह से साल 2024 में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में 600.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा समय से सामान्य से 18 फीसदी कम रहा.

पिछले दस सालों के आंकड़े (ETV Bharat)

मानसून सीजन में 355 लोगों मौत

हिमाचल में मानसून अपने रौद्र रूप में है. प्रदेश में भारी बारिश से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 20 जून से 4 सितंबर तक 355 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 49 लोग अभी लापता हैं और 416 लोग जख्मी हुए हैं. इसके अलावा राज्य में अब तक 28,891 पशु और बर्डस मरे हैं. प्रदेश में बादल फटने और बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक कुल 5194 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 1012 कच्चे और पक्के घर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हैं. वहीं, 4182 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 4510 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 447 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है. भारी बारिश की वजह से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण सरकारी और निजी संपत्ति को 3787.17 करोड़ का नुकसान आंका गया है.

इस साल मानसून में हुआ नुकसान (ETV Bharat)

इसमें लोक निर्माण विभाग को अभी तक सबसे अधिक 2252.94 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को भी पेयजल योजनाओं के बाढ़ की चपेट में आने और लैंडस्लाइड की वजह से लाइनें टूटने से 1238.31 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा फसलें बर्बाद होने से कृषि को भी 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है. बागवानी को भी 27.43 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, बिजली बोर्ड को भी अब तक 139.46 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बारिश से मिलेगी राहत, जानें क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान