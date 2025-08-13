सागर: पिछले कुछ दिन से मौसम साफ रहने के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिन के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी. अगले 5 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश से बारिश का सिलसिला शुरू होकर मध्य से पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा. इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिलेगी.

प्रदेश के कई भागों में हो रही है भारी बारिश

पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा देखने को मिली है. हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई है. विदिशा में सबसे ज्यादा 91 मिमी बारिश दर्ज की गई. पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. पन्ना में सबसे ज्यादा 73.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में बारिश और तापमान के हाल

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली है. हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है. जबकि प्रदेश के मध्य में कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल रही है. वहीं, तापमान की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा है. अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है. खजुराहो में 34.2 ℃ और पश्चिम मध्य प्रदेश में बड़वानी में भी 34.2 ℃ तापमान दर्ज किया गया है.

प्रदेश के कई भागों में हो रही है भारी बारिश (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में कैसे बने भारी बारिश के हालात

मानसून के निम्न दबाव क्षेत्र में ट्रफ लाइन बठिंडा, पटियाला, देहरादून से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और हिमालय तक जा रही है. पिछले 2 दिन में एक चक्रवाती घेरा उत्तर प्रदेश के ऊपर और दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है. इसकी वजह से 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है. जिससे मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के हालात बन रहे हैं.

16 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉ. दिव्या सुरेंद्रन द्वारा जारी चेतावनी में बताया गया है कि "13 अगस्त को मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्व जिले छतरपुर, पन्ना, रीवा और सतना में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं, दक्षिण पूर्व में बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, पांढुर्णा और छिंदवाड़ा के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में बैतूल और नर्मदा पुरम में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी.

मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन होगी झमाझमा बारिश (ETV Bharat)

बाकी मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ कम और मध्यम वर्षा की संभावना है. लगभग यही स्थिति प्रदेश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में भी देखने को मिलेगी. 14 अगस्त को प्रदेश में पूर्व से मध्य की ओर बरसात का रुख होगा. जिससे बालाघाट, सिवनी, रायसेन, विदिशा, गुना, देवास और हरदा में कहीं-कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी.

15 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश की तरफ सिस्टम रुख करेगा. जिससे इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम सहित प्रदेश के मध्य और पश्चिम में स्थित लगभग सभी जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा देखने को मिलेगी. इसके अलावा 16 अगस्त को दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है. इस दौरान तापमान गिरेगा."