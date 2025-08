ETV Bharat / state

यूपी में मानसून की बढ़ी रफ्तार; अगस्त में भी जमकर बरसेंगे बदरा, आज 23 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट - RAIN ALERT IN 23 DISTRICTS

यूपी में मानसूनी बारिश ने पकड़ी रफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : August 1, 2025 at 8:12 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 8:19 AM IST

लखनऊ: यूपी में मानसून अगस्त से सितंबर तक जमकर बरसेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि इन दो माह में सामान्य से अधिक बरसात होगी. उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने कई इलाकों में भारी व कई इलाकों में मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 8.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 22% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 के सापेक्ष 14.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 112% अधिक है. 01 जून से लेकर 31 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 318.29 मिलीमीटर के सापेक्ष 385.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 21% अधिक है. वहीं पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 385.02 मिलीमीटर के सापेक्ष 304.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 21% कम है. यूपी में मानसूनी बारिश ने पकड़ी रफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat) ललितपुर में सबसे अधिक व देवरिया में सबसे कम बारिश: 1 जून से लेकर 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अनुमानित बारिश 379 के सापेक्ष 852 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 125% अधिक है, वहीं देवरिया जिले में अनुमानित बारिश 403 मिमी के सापेक्ष 34.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 91% कम है. इन जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर,मेरठ, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के साथ इनके आसपास के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में हल्की बारिश: राजधानी में गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, रिमझिम बारिश शुरू हुई जो कि दोपहर बाद तक जारी रही. तेज बारिश होने से सड़कों व गलियों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं बारिश होने से किसानों को काफी राहत मिली है. अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) पिछले 24 घंटे में 61 फीसदी अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 मिमी के सापेक्ष 10.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 61% अधिक है. 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक अनुमानित बारिश 357.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 337.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 6% कम है. अगस्त-सितंबर के बीच सामान्य से अधिक होगी बारिश: मौसम विज्ञानी डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि अगस्त से सितंबर के दौरान बिहार से लगे प्रदेश के सुदूर पूर्वी भाग में सामान्य के आसपास जबकि प्रदेश के अधिकांश शेष भाग में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है. इसी क्रम में अगस्त के दौरान प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में तापमान सामान्य से कम, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष भाग में यह सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. आगरा में जोरदार बारिश. (Video Credit; ETV BHARAT) आगरा में जोरदार बारिश से सड़कों पर जलभराव: आगरा में तीन घंटे की बारिश से नाले-नालियां चोक हो गई हैं और सड़कों पर जलभराव हो गया है. आगरा में गुरुवार दोपहर पहले बूंदाबांदी शुरू हुई. देखते ही देखते शहर में काले काले बादल छा गए. इसके बाद झमाझम बारिश हुई. जिससे शहर की लाइफलाइनु एमजी रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया. जिससे लोगों को परेशानी हुई. जगह-जगह जलभराव में लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं. बारिश और जलभराव से शाहगंज, रामनगर पुलिया, शंकरगढ़ पुलिया, पृथ्वीनाथ फाटक, पंचकुइयां, अवधपुरी, मारुति स्टेट, मानस नगर, लोहा मंडी, बेलनगंज, मदिया कटरा, संजय पैलेस, अर्जुन नगर, बोदला, प्रकाश नगर, नरायच और अन्य क्षेत्रों में सबसे ​अधिक लोगों को परेशानी हुई. यह भी पढ़ें: यूपी के ये 5 रेलवे स्टेशन; 150 साल से भी ज्यादा पुराने, आज भी जस की तस हैं बुलंद इमारतें, जानिए दिलचस्प कहानी

