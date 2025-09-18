ETV Bharat / state

यूपी में मानसून; 50 से अधिक जिलों में बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट, 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

अगले 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान, लखनऊ में मेहरबान रहेगा मौसम.

यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट.
यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 9:54 AM IST

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय तथा पश्चिमी यूपी में सामान्य रहा. इस अवधि में पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ भारी वर्षा भी दर्ज की गई.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 9.02 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 76% अधिक है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानित बारिश 4.8 के हिसाब से 7.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 59% अधिक है.

पिछले 24 घंटे में इतनी हुई बारिश.
पिछले 24 घंटे में इतनी हुई बारिश.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना: प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.

भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का IMD अलर्ट है.

किस जिले में कितनी बारिश.
किस जिले में कितनी बारिश.

मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

यूपी के इन जिलों में भारिश का अलर्ट.
यूपी के इन जिलों में भारिश का अलर्ट.

लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट: राजधानी लखनऊ में बुधवार को जोरदार बारिश हुई.अलीगंज डिवीजन में 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. जोरदार बारिश की वजह से नगर निगम ऑफिस सहित कई ऑफिस और गली-मोहल्लों में जलभराव हो गया. इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली भी गिरी. जोरदार बारिश होने से जहां पिछले कई दिनों पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं कई तरह की परेशानियां भी आई हैं. इस बीच अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम आर्द्रता 95 व न्यूनतम आर्द्रता 79% रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

24 घंटे में 71 फीसदी अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5 मिमी के सापेक्ष 8.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 71% अधिक है. वहीं, 1 जून से 17 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 703 मिमी के सापेक्ष 677.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 4% कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भाग में 48 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी तथा कई इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने के साथ बिजली गिरने का अनुमान है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी.

