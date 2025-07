ETV Bharat / state

UP में आज से अगले एक सप्ताह तक फुल फॉर्म में मानसून; मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी समेत 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट - HEAVY RAIN ALERT IN UP

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 15, 2025 at 8:44 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 11:04 AM IST 6 Min Read

लखनऊ : पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है. पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने तथा बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. आज से बारिश का सिलसिला बढ़ेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते आज से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में बारिश का सिलसिला और तेज होगा. कुछ स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, महोबा, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में आज झमाझम, बिजली गिरने की चेतावनी: राजधानी लखनऊ मे सोमवार को सुबह से ही बादल छाए रहे. रुक-रुक कर दिन में कई बार बारिश होती रही. शाम को 5 बजे भारी बारिश हुई. इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव हो गया. भारी बारिश के कारण यातायात थोड़ी देर के लिए थमा और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अब तक 7 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक अनुमानित बारिश 209.4 मिमी के सापेक्ष 224.9 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 7 प्रतिशत अधिक है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 9.7 के सापेक्ष 10.9 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 13 मिमी अधिक है. लखनऊ में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार : मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्नदाब के दक्षिणी-पूर्वी पश्चिम बंगाल एवं संलग्न बांग्लादेश के आसपास घनीभूत/मजबूत होकर मानसून अवदाब (DEPRESSIIN) में परिवर्तित होने तथा पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी अग्रसरण के परिणामस्वरुप पूर्वी यूपी में आगामी 1 सप्ताह के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की, मध्यम व भारी वर्षा होगी. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई से वर्षा में वृद्धि एवं भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान 17 जुलाई को पूर्वांचल में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना भी बन रही है. इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी 16 जुलाई से वर्षा की तीव्रता में वृद्धि के साथ अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है. यद्यपि उसके पहले भी राजधानी में छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहेगा. मिर्जापुर में गंगा घाट डूबे. (Photo Credit; ETV Bharat) मिर्जापुर में घाट डूबे, वार्निंग लेवल से 3 मीटर नीचे बह रही गंगा: मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाके के ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ रही है. गंगा स्नान घाट और श्मशान घाट डूब गए हैं, ग्रामीण इलाके में पानी घुसने को बेताब है. गंगा नदी वार्निंग लेवल से तीन मीटर अभी नीचे बह रही है. बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकिया और 50 राहत कैंप चिन्हित किए गए हैं. 3.05 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ रहा है. विजयपुर मार्ग के रास्ते पर पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है. बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी तैयार है. मिर्जापुर में गंगा नदी सोमवार को 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से बढ़ रही है. वार्निंग लेवल से गंगा नदी 3 मीटर नीचे बह रही है. बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकिया और 50 राहत कैंप चिन्हित किए गए हैं. जिले में सदर तहसील और चुनार तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं. चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर और खतरे का निशान 77.724 मीटर है. सोमवार को दोपहर ढाई बजे गंगा का जलस्तर 73.49 मीटर दर्ज किया गया हैं. एडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया 73.05 आज गंगा का लेवल है. दो तहसील चुनार और सदर प्रभावित होते हैं. सबसे पहले चुनार के गांव और खेत में पानी पहुंचता है. 37 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं. बाढ़ आने पर 50 राहत कैंप स्थान चिन्हित किए गए हैं. ललितपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का दौरा: ललितपुर में पिछले तीन-चार दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है. लगभग सारे बांधों से जल निकासी की जा रही है. मंगलवार को ललितपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण कर रहे हैं. इसमें सुबह गोविंद सागर बांध का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में रजवाड़ों का क्लब; 'इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड' का जवाब देती इस इमारत का ऐसा हाल, जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

लखनऊ : पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है. पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने तथा बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. आज से बारिश का सिलसिला बढ़ेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते आज से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में बारिश का सिलसिला और तेज होगा. कुछ स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, महोबा, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में आज झमाझम, बिजली गिरने की चेतावनी: राजधानी लखनऊ मे सोमवार को सुबह से ही बादल छाए रहे. रुक-रुक कर दिन में कई बार बारिश होती रही. शाम को 5 बजे भारी बारिश हुई. इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव हो गया. भारी बारिश के कारण यातायात थोड़ी देर के लिए थमा और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अब तक 7 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक अनुमानित बारिश 209.4 मिमी के सापेक्ष 224.9 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 7 प्रतिशत अधिक है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 9.7 के सापेक्ष 10.9 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 13 मिमी अधिक है. लखनऊ में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार : मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्नदाब के दक्षिणी-पूर्वी पश्चिम बंगाल एवं संलग्न बांग्लादेश के आसपास घनीभूत/मजबूत होकर मानसून अवदाब (DEPRESSIIN) में परिवर्तित होने तथा पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी अग्रसरण के परिणामस्वरुप पूर्वी यूपी में आगामी 1 सप्ताह के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की, मध्यम व भारी वर्षा होगी. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई से वर्षा में वृद्धि एवं भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान 17 जुलाई को पूर्वांचल में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना भी बन रही है. इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी 16 जुलाई से वर्षा की तीव्रता में वृद्धि के साथ अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है. यद्यपि उसके पहले भी राजधानी में छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहेगा. मिर्जापुर में गंगा घाट डूबे. (Photo Credit; ETV Bharat) मिर्जापुर में घाट डूबे, वार्निंग लेवल से 3 मीटर नीचे बह रही गंगा: मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाके के ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ रही है. गंगा स्नान घाट और श्मशान घाट डूब गए हैं, ग्रामीण इलाके में पानी घुसने को बेताब है. गंगा नदी वार्निंग लेवल से तीन मीटर अभी नीचे बह रही है. बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकिया और 50 राहत कैंप चिन्हित किए गए हैं. 3.05 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ रहा है. विजयपुर मार्ग के रास्ते पर पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है. बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी तैयार है. मिर्जापुर में गंगा नदी सोमवार को 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से बढ़ रही है. वार्निंग लेवल से गंगा नदी 3 मीटर नीचे बह रही है. बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकिया और 50 राहत कैंप चिन्हित किए गए हैं. जिले में सदर तहसील और चुनार तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं. चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर और खतरे का निशान 77.724 मीटर है. सोमवार को दोपहर ढाई बजे गंगा का जलस्तर 73.49 मीटर दर्ज किया गया हैं. एडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया 73.05 आज गंगा का लेवल है. दो तहसील चुनार और सदर प्रभावित होते हैं. सबसे पहले चुनार के गांव और खेत में पानी पहुंचता है. 37 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं. बाढ़ आने पर 50 राहत कैंप स्थान चिन्हित किए गए हैं. ललितपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का दौरा: ललितपुर में पिछले तीन-चार दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है. लगभग सारे बांधों से जल निकासी की जा रही है. मंगलवार को ललितपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण कर रहे हैं. इसमें सुबह गोविंद सागर बांध का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में रजवाड़ों का क्लब; 'इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड' का जवाब देती इस इमारत का ऐसा हाल, जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

Last Updated : July 15, 2025 at 11:04 AM IST