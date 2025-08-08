लखनऊ: पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. इस अवधि में पुरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.3 मिमी के सापेक्ष 4.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 33% कम है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 3.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि 54% कम है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

शुक्रवार को मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं तथा आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है.

यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में आज गर-चमक के साथ बारिश: राजधानी में गुरुवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. इसके बाद आसमान साफ हुआ और तेज धूप निकली. वहीं, दोपहर बाद अचानक फिर से मौसम ने करवट ली और तेज रफ्तार जोरदार बारिश शुरू हो गई. बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर देर शाम तक जारी रहा. वहीं, रात में भी बारिश रुक रुक कर होती रही. शुक्रवार सुबह लखनऊ में जोरदार बारिश शुरू हो गई. जिसको देखते हुए लखनऊ जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश तथा कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखनऊ में सुबह से बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 41 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 41% कम है. वहीं 1 जून से 7 अगस्त तक अनुमानित बारिश 409 मिलीमीटर के सापेक्ष 442.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% अधिक है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज से तीन दिनों तक बहनों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा; योगी सरकार ने लगातार नौवें साल बरकरार रखी सुविधा