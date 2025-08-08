Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

फिर तेवर में मानसून; यूपी के 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं - HEAVY RAIN IN UP

लखनऊ में सुबह से बारिश, स्कूल बंद, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ेंगी लोगों की मुश्किलें.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:54 AM IST

3 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. इस अवधि में पुरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.3 मिमी के सापेक्ष 4.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 33% कम है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 3.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि 54% कम है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

शुक्रवार को मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं तथा आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में आज गर-चमक के साथ बारिश: राजधानी में गुरुवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. इसके बाद आसमान साफ हुआ और तेज धूप निकली. वहीं, दोपहर बाद अचानक फिर से मौसम ने करवट ली और तेज रफ्तार जोरदार बारिश शुरू हो गई. बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर देर शाम तक जारी रहा. वहीं, रात में भी बारिश रुक रुक कर होती रही. शुक्रवार सुबह लखनऊ में जोरदार बारिश शुरू हो गई. जिसको देखते हुए लखनऊ जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश तथा कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखनऊ में सुबह से बारिश.
लखनऊ में सुबह से बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 41 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 41% कम है. वहीं 1 जून से 7 अगस्त तक अनुमानित बारिश 409 मिलीमीटर के सापेक्ष 442.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% अधिक है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज से तीन दिनों तक बहनों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा; योगी सरकार ने लगातार नौवें साल बरकरार रखी सुविधा

लखनऊ: पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. इस अवधि में पुरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.3 मिमी के सापेक्ष 4.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 33% कम है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 3.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि 54% कम है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

शुक्रवार को मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं तथा आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारी वर्षा होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में आज गर-चमक के साथ बारिश: राजधानी में गुरुवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. इसके बाद आसमान साफ हुआ और तेज धूप निकली. वहीं, दोपहर बाद अचानक फिर से मौसम ने करवट ली और तेज रफ्तार जोरदार बारिश शुरू हो गई. बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर देर शाम तक जारी रहा. वहीं, रात में भी बारिश रुक रुक कर होती रही. शुक्रवार सुबह लखनऊ में जोरदार बारिश शुरू हो गई. जिसको देखते हुए लखनऊ जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश तथा कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखनऊ में सुबह से बारिश.
लखनऊ में सुबह से बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 41 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 41% कम है. वहीं 1 जून से 7 अगस्त तक अनुमानित बारिश 409 मिलीमीटर के सापेक्ष 442.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% अधिक है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज से तीन दिनों तक बहनों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा; योगी सरकार ने लगातार नौवें साल बरकरार रखी सुविधा

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON IN UPUP WEATHER UPDATEWEATHER FORECASTFLOOD IN UPHEAVY RAIN IN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.