लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सोमवार को कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया. मूसलाधार बारिश के कारण गली-मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो गईं. लखनऊ में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई. इसके अलावा चित्रकूट, फतेहपुर, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, अलीगढ़ में जोरदार बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.5 के सापेक्ष 11.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 48 प्रतिशत अधिक है. पूर्वी में अनुमानित बारिश 8 मिमी के सापेक्ष 13.9 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 73 प्रतिशत अधिक है. वहीं, बारिश के कारण बनारस में पिछले 15 साल में दूसरी बार अगस्त में न्यूनतम पारा लुढ़क कर 23 डिग्री से. पर पहुंच गया है. इसके पहले 2021 में 18 डिग्री से. के करीब लुढ़का था.
आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
लखनऊ में आज भी बारिश के आसार: राजधानी में सोमवार को सुबह से ही रिमझिम बारिश जारी रही. दिन में कई बार रुक-रुककर बारिश हुई. वहीं, शाम को शुरू हुई मूसलाधार बारिश देर रात तक जारी रही. तेज बारिश से लखनऊ के कई मोहल्लों की सड़कें जलमग्न हो गईं. दोपहर में कुछ देर के लिए धूप भी खिली. बाद में अचानक मौसम ने करवट ली और कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई. सुबह व शाम को तेज रफ्तार हवाओं के चलने से मौसम सुहावना बना रहा. बारिश के कारण जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है.
तेज बारिश व बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाये रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
पिछले 24 घंटे में 63 प्रतिशत अधिक बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 25 अगस्त तक अनुमानित बारिश 556.2 मिमी के सापेक्ष 556.3 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य है. वहीं, पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.8 मिमी के सापेक्ष 12 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 63 प्रतिशत अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने के कारण सोमवार को कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई. मंगलवार से बारिश की तीव्रता व क्षेत्रफल में कमी आएगी. बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.
बनारस में झमाझम बारिश से न्यूनतम तापमान गिरा: वाराणसी में लगातार बारिश हो रही है. सोमवार शाम शहर के अधिकांश इलाकों को बारिश ने भिगो दिया. मौसम विभाग के मुताबिक 15 साल में यह दूसरा मौका है जब अगस्त में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक पहुंच गया है. इसके पहले 2021 में 18.5 डिग्री से. न्यूनतम तापमान अगस्त में दर्ज किया गया था. 2010 के बाद मौसम में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के 30 साल के आंकड़ों के मुताबिक बनारस में अभी तक न्यूनतम तापमान अगस्त में 26 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. सोमवार को जिले में लगातार तीसरे दिन 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. 3 दिनों में कुल मिलाकर 242 मिमी बारिश वाराणसी में हुई है. मानसून सीजन में अब तक 818 मिमी बारिश वाराणसी को भिगो चुकी है, जो सामान्य से 43% ज्यादा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 अगस्त को जबरदस्त बारिश हो सकती है. इसके बाद मानसून डाउन होना शुरू होगा.
यह भी पढ़ें: यूपी में बाढ़-बारिश; प्रयागराज में गंगा-यमुना ने चौथी बार बड़े हनुमान को स्नान कराया, फर्रुखाबाद के 162 गांवों में पानी घुसा, आगरा में चंबल ने दी राहत