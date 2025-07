ETV Bharat / state

यूपी में मानसून नॉन स्टॉप; पश्चिमी इलाकों में 59 फीसदी अधिक हुई बारिश, आज 27 जिलों में अलर्ट - HEAVY RAIN IN UP

यूपी में जोरदार बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 31, 2025 at 9:48 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 11:28 AM IST 5 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी बारिश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बहुत भारी बारिश हुई है. इसके अतिरिक्त, राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़े और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलीं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 59% अधिक हुई बारिश : पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.2 मिनी के सापेक्ष 9 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10% अधिक है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 12 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 59% अधिक है. यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, बरेली, रामपुर पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा इनके आसपास के जिले शामिल हैं. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में हल्की बारिश: राजधानी में बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहे. हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई जो कि दिन में कई बार रुक-रुक कर कहीं हल्की व कहीं भारी होती रही. लखनऊ में पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही हल्की व मध्यम बारिश की वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए खेतों में पानी भर गया है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में 29 प्रतिशत अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 10.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 29% अधिक है. वहीं 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 350.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 327.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 7% कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है. जिसकी वजह से प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है. आगामी दो से तीन दिनों में बारिश की सक्रियता में थोड़ी कमी आएगी. 2 दिन बाद फिर से भारी बारिश होने की संभावना है. आगामी 5 दिनों तक अधिकतम-न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. प्रयागराज के निचले इलाकों में घुसा पानी. (Video Credit; ETV BHARAT) आगरा में चंबल की बाढ़ में घिर गए 12 से अधिक गांव: राजस्थान के कोटा बैराज से 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने और लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी में बाढ़ आ गई है. बुधवार रात तक चंबल का पिनाहट में जल स्तर 132 मीटर पर पहुंच गया. चंबल नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है. अभी जलस्तर बढ़ेगा. चंबल नदी की बाढ़ से तटवर्ती 12 से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं. 38 गांव की करीब 30 हजार की आबादी प्रभावित हुई है. चंबल नदी में बाढ़ से ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान की तलाश में बीहड के टीलों पर शरण लेना शुरू कर दिया है. बुधवार देर शाम डीएम और एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया. मंगलवार शाम तक चंबल नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 127 मीटर तक था. बुधवार सुबह तक चंबल नदी का जलस्तर खतरे का निशान पार करके 130.5 मीटर पर पहुंच गया था. इसके साथ ही बधुवार शाम पांच बजे तक 132 मीटर तक पहुंच गया. आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ के हालात को ध्यान में रखकर प्रभावित गांवों के लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा की जा रही है. प्रयागराज के निचले इलाकों में घुसा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat) प्रयागराज के तटीय इलाकों में घुसा पानी: गंगा-यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है. वर्तमान में गंगा का जलस्तर 82.40 मीटर है, 64 सेंटीमीटर की रफ़्तार से बढ़ा है. वहीं यमुना का जलस्तर 82.53 मीटर है और 53 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी के ये 5 रेलवे स्टेशन; 150 साल से भी ज्यादा पुराने, आज भी जस की तस हैं बुलंद इमारतें, जानिए दिलचस्प कहानी

लखनऊ: पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी बारिश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बहुत भारी बारिश हुई है. इसके अतिरिक्त, राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़े और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलीं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 59% अधिक हुई बारिश : पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.2 मिनी के सापेक्ष 9 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10% अधिक है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 12 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 59% अधिक है. यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, बरेली, रामपुर पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा इनके आसपास के जिले शामिल हैं. यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में हल्की बारिश: राजधानी में बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहे. हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई जो कि दिन में कई बार रुक-रुक कर कहीं हल्की व कहीं भारी होती रही. लखनऊ में पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही हल्की व मध्यम बारिश की वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए खेतों में पानी भर गया है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में 29 प्रतिशत अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 10.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 29% अधिक है. वहीं 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 350.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 327.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 7% कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है. जिसकी वजह से प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है. आगामी दो से तीन दिनों में बारिश की सक्रियता में थोड़ी कमी आएगी. 2 दिन बाद फिर से भारी बारिश होने की संभावना है. आगामी 5 दिनों तक अधिकतम-न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. प्रयागराज के निचले इलाकों में घुसा पानी. (Video Credit; ETV BHARAT) आगरा में चंबल की बाढ़ में घिर गए 12 से अधिक गांव: राजस्थान के कोटा बैराज से 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने और लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी में बाढ़ आ गई है. बुधवार रात तक चंबल का पिनाहट में जल स्तर 132 मीटर पर पहुंच गया. चंबल नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है. अभी जलस्तर बढ़ेगा. चंबल नदी की बाढ़ से तटवर्ती 12 से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं. 38 गांव की करीब 30 हजार की आबादी प्रभावित हुई है. चंबल नदी में बाढ़ से ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान की तलाश में बीहड के टीलों पर शरण लेना शुरू कर दिया है. बुधवार देर शाम डीएम और एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया. मंगलवार शाम तक चंबल नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 127 मीटर तक था. बुधवार सुबह तक चंबल नदी का जलस्तर खतरे का निशान पार करके 130.5 मीटर पर पहुंच गया था. इसके साथ ही बधुवार शाम पांच बजे तक 132 मीटर तक पहुंच गया. आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ के हालात को ध्यान में रखकर प्रभावित गांवों के लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा की जा रही है. प्रयागराज के निचले इलाकों में घुसा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat) प्रयागराज के तटीय इलाकों में घुसा पानी: गंगा-यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है. वर्तमान में गंगा का जलस्तर 82.40 मीटर है, 64 सेंटीमीटर की रफ़्तार से बढ़ा है. वहीं यमुना का जलस्तर 82.53 मीटर है और 53 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी के ये 5 रेलवे स्टेशन; 150 साल से भी ज्यादा पुराने, आज भी जस की तस हैं बुलंद इमारतें, जानिए दिलचस्प कहानी

Last Updated : July 31, 2025 at 11:28 AM IST