यूपी में मानसून बना रहा रिकॉर्ड; 24 घंटे में 405% अधिक बारिश, लखनऊ में पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा बरसे बदरा - HEAVY RAIN ALERT IN UP

यूपी में रिकॉर्ड बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 5, 2025 at 8:56 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 9:44 AM IST 6 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बारिश नए रिकॉर्ड बना रही है. दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगातार सक्रिय है. जिसकी वजह से पिछले तीन दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है. कई जिलों में बारिश का पानी घरों में प्रवेश कर गया है. मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को भी यूपी के 45 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यूपी में पिछले 24 घंटे में 405 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. दूसरी तरफ मंगलवार को भी यूपी के करीब 20 जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं. लखनऊ में बारिश से जलभराव. (Video Credit; ETV BHARAT) पिछले तीन दिनों में मानसूनी सीजन की 14% बारिश: उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों में मूसलाधार बारिश हुई, जहां मानसूनी सीजन के 65 दिनों में 86% बारिश हुई, वहीं पिछले तीन दिनों में ही 56 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि प्रदेश में अब तक हुई 401.9 मिली मीटर का 14% है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 499% अधिक हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 मिली मीटर के सापेक्ष 40.01 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 499% अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 302 मिली मीटर अधिक है. यूपी में जोरदार बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना: बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. भारी वर्षा होने की संभावना: गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

यूपी में जोरदार बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट है. लखनऊ में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड: राजधानी में भी पिछले तीन दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है. बारिश के कारण नाका थाना क्षेत्र स्थित एक मकान धराशाई हो गया. सोमवार को भी लखनऊ में दिन भर रुक-रुक कर बारिश जारी रही. पिछले 48 घंटे में लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले व सीवर उफनए हुए हैं. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. पिछले 24 घंटे में लखनऊ में अनुमान बारिश 7 मिलीमीटर के सापेक्ष 60.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो की 765 प्रतिशत अधिक है. वहीं 1 जून से 4 अगस्त तक लखनऊ में अनुमानित बारिश 345 मिलीमीटर के सापेक्ष 327 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 5% कम है. लखनऊ में बारिश से जलभराव. (Photo Credit; ETV Bharat) अधिकतम तापमान में कमी: लखनऊ में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी आई है. अधिकतम तापमान सोमवार को 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. इससे पहले 2017 में हुई थी 165 मिमी बारिश: रविवार को राजधानी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई. इससे पहले वर्ष 2018 में 114 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई थी. वहीं रविवार को लखनऊ में लगभग 80 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई जो कि अगस्त माह में पिछले 7 वर्षों में हुई बारिश में सबसे अधिक है. अगस्त माह में सबसे अधिक बारिश 2017 में 165 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी. यूपी में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. बारिश भी हो सकती है. वहीं आइसोलेटेड स्थान पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने तथा भारी बारिश होने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 24 घंटे में सामान्य से 405 प्रतिशत अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 36.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 405% अधिक है. वहीं एक जून से लेकर 4 अगस्त तक अनुमानित बारिश 387.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 401.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 4% अधिक है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा. मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी तथा भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. तेज बारिश का सिलसिला बुधवार से कम होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में जारी रहेगी. पीलीभीत में लगातार बरसात. (Video Credit; ETV BHARAT) पीलीभीत में घरों में घुसा बरसात का पानी: पीलीभीत में तीन दिनों से लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है. बरसात का पानी वल्लभनगर कॉलोनी में घरों में घुस गया है. इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. लोग जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इधर, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है. पीलीभीत में लगातार बरसात. (Photo Credit; ETV Bharat) यह भी पढ़ें: गोंडा में परिजनों ने की चलती एंबुलेंस से शव उतारने की कोशिश; सड़क पर डेडबॉडी के साथ प्रदर्शन - GONDA NEWS

Last Updated : August 5, 2025 at 9:44 AM IST