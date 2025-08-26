ETV Bharat / state

हरियाणा में मानसून का कहर! आज बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में बाढ़ से हालात, किसानों के लिए एडवाइजरी - HARYANA WEATHER UPDATES

Haryana Weather Updates: मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है.

Haryana Rain Red Alert
Haryana Rain Red Alert (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून का कहर जारी है. यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद समेत 6 जिलों में बाढ़ से हालात बने हैं. आलम ये है कि अगस्त का महीना खत्म होने को है. अभी भी आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही. भारी बारिश के चलते कहीं सड़कों पर पानी का सैलाब है, तो कहीं बाढ़ से हालात हैं. आज (26 अगस्त 2025) फिर से भारत मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

हरियाणा में बारिश का अलर्ट: हरियाणा के 6 जिलों में मंगलवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है. अंबाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार, नारनौल और चरखी दादरी में बारिश का दौर जारी है. अंबाला में जंडली अंडरपास में जलभराव से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं, यमुनानगर में देर रात बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे एक पेड़ गिरने से सारण मार्ग बाधित हो गया. आज दिन भर हरियाणा में बारिश के आसार हैं.

12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने सुबह साढ़े 9 बजे तक चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, कैथल और पंचकूला में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है.

अब तक सामान्य से अधिक बारिश: इस साल के मानसूनी सीजन में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है, जहां आंकड़ा 900 मिमी के करीब पहुंच चुका है. वहीं, सिरसा में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

जानिए अगले तीन दिन का मौसम, 27 अगस्त 2025: मौसम विभाग के अनुसार अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार और रोहतक में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना है. सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है. अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट भी जारी है.

28 अगस्त 2025: इस दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं. किसी जिले में अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 0 से 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है. वहीं, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है.

29 अगस्त 2025: इस दिन भी किसी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है. हालांकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद और रोहतक में 25 से 50 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना बनी हुई है.

हरियाणा में बारिश ने फिर दस्तक दी है. अगले कुछ दिन राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. लोग सतर्क रहें और मौसम की अपडेट पर नजर रखें.

ये भी पढ़ें- भारी बारिश से मारकण्डा नदी उफान पर, कुरुक्षेत्र के शाहबाद के कई गांव हुए जलमग्न, खेतों में घुसा पानी, ट्रैक्टर से आवाजाही कर रहे लोग - MARKANDA RIVER IS IN SPATE

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून का कहर जारी है. यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद समेत 6 जिलों में बाढ़ से हालात बने हैं. आलम ये है कि अगस्त का महीना खत्म होने को है. अभी भी आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही. भारी बारिश के चलते कहीं सड़कों पर पानी का सैलाब है, तो कहीं बाढ़ से हालात हैं. आज (26 अगस्त 2025) फिर से भारत मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

हरियाणा में बारिश का अलर्ट: हरियाणा के 6 जिलों में मंगलवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है. अंबाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार, नारनौल और चरखी दादरी में बारिश का दौर जारी है. अंबाला में जंडली अंडरपास में जलभराव से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं, यमुनानगर में देर रात बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे एक पेड़ गिरने से सारण मार्ग बाधित हो गया. आज दिन भर हरियाणा में बारिश के आसार हैं.

12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने सुबह साढ़े 9 बजे तक चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, कैथल और पंचकूला में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है.

अब तक सामान्य से अधिक बारिश: इस साल के मानसूनी सीजन में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है, जहां आंकड़ा 900 मिमी के करीब पहुंच चुका है. वहीं, सिरसा में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

जानिए अगले तीन दिन का मौसम, 27 अगस्त 2025: मौसम विभाग के अनुसार अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार और रोहतक में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना है. सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है. अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट भी जारी है.

28 अगस्त 2025: इस दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं. किसी जिले में अलर्ट जारी नहीं किया गया है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 0 से 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है. वहीं, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है.

29 अगस्त 2025: इस दिन भी किसी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है. हालांकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद और रोहतक में 25 से 50 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना बनी हुई है.

हरियाणा में बारिश ने फिर दस्तक दी है. अगले कुछ दिन राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. लोग सतर्क रहें और मौसम की अपडेट पर नजर रखें.

ये भी पढ़ें- भारी बारिश से मारकण्डा नदी उफान पर, कुरुक्षेत्र के शाहबाद के कई गांव हुए जलमग्न, खेतों में घुसा पानी, ट्रैक्टर से आवाजाही कर रहे लोग - MARKANDA RIVER IS IN SPATE

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON IN HARYANATODAY WEATHER UPDATESHARYANA RAIN RED ALERTHARYANA FLOOD SITUATIONHARYANA WEATHER UPDATES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.