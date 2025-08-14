चंडीगढ़/जींद: हरियाणा में मानसून का कहर जारी है. मौसम विभाग ने आज नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, जींद और करनाल में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 30 से 40 KMPH की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
हरियाणा में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिन बारिश की चेतावनी जारी की है. खासकर 14 अगस्त से 16 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :14/08/2025 08:47:2) नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, जींद, करनाल, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना pic.twitter.com/TsORq42bUi— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) August 14, 2025
बारिश से जलभराव की स्थिति: सोनीपत, जींद और गुरुग्राम के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है. सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. झज्जर, फतेहाबाद और पंचकूला में हल्की बूंदाबांदी जारी है, वहीं चरखी दादरी, सिरसा और कुरुक्षेत्र में बादल छाए हुए हैं. बीती रात कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी बारिश हुई थी.
जींद में जलभराव: हरियाणा के जींद जिले में सुबह 6 बजे के करीब मूसलाधार बारिश हुई. जिसके बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब भर गई. जिससे आम लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया. बारिश से शहर के नाले और सीवरेज सिस्टम पूरी तरह ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसके कारण कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में घुस गया. सड़कों पर जाम की स्तिथि बन गई.
15 अगस्त को इन 11 जिलों में यलो अलर्ट: स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट रहेगा. इसमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं. फतेहाबाद और कैथल में 0 से 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में 25 से 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना जताई गई है.
16 अगस्त को 5 जिलों में अलर्ट: मौसम विभाग ने 16 अगस्त को अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. सिरसा और फतेहाबाद में 0 से 25 प्रतिशत बारिश हो सकती है. इसके अलावा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, रोहतक और झज्जर में 25 से 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 50 से 75 प्रतिशत बारिश हो सकती है.
17 अगस्त से कम होगी बारिश की रफ्तार: 17 अगस्त से प्रदेश में बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है. मौसम विभाग ने इस दिन किसी भी जिले में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, झज्जर, रोहतक और जींद में 0 से 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है.
