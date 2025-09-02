ETV Bharat / state

लाल डूंगरी में बारिश से बिगड़े हालात, हर साल त्रासदी के बावजूद प्रशासन नहीं ले रहा सुध - GROUND REPORT

जयपुर के लाल डूंगरी क्षेत्र में तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. मिट्टी सड़कों से लेकर घरों और मंदिर में जा पहुंची....

Major Damage in Lal Dungri
जयपुर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है. इस बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बन गई है तो वहीं दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी में एक बार फिर मंदिर-वाहन सब जमींदोज हो गए. वहीं, स्थानीय लोगों ने पूरी रात खौफ के साए में बिताई. हालांकि, सुबह से यहां निगम प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किया गया, लेकिन मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में बहकर आई गई है कि ये संसाधन भी नाकाफी साबित हो रहे हैं. गणेशपुरी बस्ती में फिलहाल रोड तीन फीट मिट्टी से ढक गई है. करीब 10 घरों में मिट्टी चली गई, जबकि गंगेश्वर महादेव मंदिर ये अहसास करा रहा है कि यहां बारिश के दौरान क्या मंजर था.

स्थानीय पार्षद नरेश नागर के अनुसार 2020 से हर साल ऐसा ही मंजर सामने आता है. उन्होंने बताया कि निगम ने अपनी सीमा तक काम किया, लेकिन वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण वहां कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया. कई बार डीएफओ को डैम निर्माण के लिए लिखा गया, लेकिन कार्रवाई न होने का खामियाजा यहां की करीब ढाई हजार आबादी भुगत रही है. वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि जब भी रात में बारिश आती है, तो पूरी रात सो नहीं पाते. आसमान के बादलों की गड़गड़ाहट से दहशत पैदा हो जाती है. अपने वाहनों को मिट्टी में दबा देख आंखें नम हो जाती हैं.

लाल डूंगरी में बारिश से बिगड़े हालात, देखिए रिपोर्ट... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : राजस्थान में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में भारी वर्षा, दौसा में सर्वाधिक 177 मिमी - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

गलता पहाड़ियों के नजदीक लाल डूंगरी क्षेत्र में हर साल बरसात के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से जो तस्वीर बनती है. उसमें स्थानीय लोगों की आँखों में अपने वाहनों, घर और मंदिर को मिट्टी में दबा देखने का दर्द साफ झलकता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब हर साल बारिश में हालात बिगड़ते हैं, तब भी जिम्मेदार विभाग कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकालते? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है?

Heavy Rain Effect
ई-रिक्शा मिट्टी में दबा (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है. इस बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बन गई है तो वहीं दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी में एक बार फिर मंदिर-वाहन सब जमींदोज हो गए. वहीं, स्थानीय लोगों ने पूरी रात खौफ के साए में बिताई. हालांकि, सुबह से यहां निगम प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किया गया, लेकिन मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में बहकर आई गई है कि ये संसाधन भी नाकाफी साबित हो रहे हैं. गणेशपुरी बस्ती में फिलहाल रोड तीन फीट मिट्टी से ढक गई है. करीब 10 घरों में मिट्टी चली गई, जबकि गंगेश्वर महादेव मंदिर ये अहसास करा रहा है कि यहां बारिश के दौरान क्या मंजर था.

स्थानीय पार्षद नरेश नागर के अनुसार 2020 से हर साल ऐसा ही मंजर सामने आता है. उन्होंने बताया कि निगम ने अपनी सीमा तक काम किया, लेकिन वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण वहां कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया. कई बार डीएफओ को डैम निर्माण के लिए लिखा गया, लेकिन कार्रवाई न होने का खामियाजा यहां की करीब ढाई हजार आबादी भुगत रही है. वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि जब भी रात में बारिश आती है, तो पूरी रात सो नहीं पाते. आसमान के बादलों की गड़गड़ाहट से दहशत पैदा हो जाती है. अपने वाहनों को मिट्टी में दबा देख आंखें नम हो जाती हैं.

लाल डूंगरी में बारिश से बिगड़े हालात, देखिए रिपोर्ट... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : राजस्थान में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में भारी वर्षा, दौसा में सर्वाधिक 177 मिमी - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

गलता पहाड़ियों के नजदीक लाल डूंगरी क्षेत्र में हर साल बरसात के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से जो तस्वीर बनती है. उसमें स्थानीय लोगों की आँखों में अपने वाहनों, घर और मंदिर को मिट्टी में दबा देखने का दर्द साफ झलकता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब हर साल बारिश में हालात बिगड़ते हैं, तब भी जिम्मेदार विभाग कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकालते? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है?

Heavy Rain Effect
ई-रिक्शा मिट्टी में दबा (ETV Bharat Jaipur)

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN RAJASTHANJAIPUR RAIN UPDATEMAJOR DAMAGE IN LAL DUNGRIलाल डूंगरी में बिगड़े हालातGROUND REPORT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.