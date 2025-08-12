लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. पश्चिम बंगाल की खाडी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कारण 13 व 14 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. पिछले 24 घंटे में सोमवार को भी पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. जिसकी वजह से प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में समस्या और गम्भीर होती जा रही है. प्रदेश सरकार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री और दवाएं वितरित कर रही है. बाढ से निपटने के लिए सरकार ने जिलो के लिए प्रभारी मंत्री भी बनाए हैं.

सोमवार सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक लखीमपुरखीरी में 90, बाराबंकी में 52, सुल्तानपुर में 34 बस्ती में 47, रायबरेली में 18, बरेली में 17 बिजनौर में 15 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.6 के सापेक्ष 5.2 मिलीमीटर रिकार्ड की गई जो कि सामान्य से 21 प्रतिशत कम है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 9.2 मिमी के सापेक्ष 3.2 मिमी रिकार्ड की गई जो सामान्य से 62 प्रतिशत कम है.

17 से अधिक जिलों में अलर्ट: सहारनपुर में देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते नदियां भी उफान पर है. सहारनपुर के बिहारीगढ क्षेत्र के फतेहपुर पुलिया पर नदी अचानक उफान पर आ गई, जिससे स्कूली बच्चे किनारे फंसे नजर आए. ग्रामीणों ने सकुशल बच्चों को नदी पार करवाया. मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 17 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश व कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.

इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना: गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

मेघगर्जन/वज्रपात का अलर्ट: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

लखनऊ में आज बारिश का अनुमान: राजधानी में सोमवार को बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो दिन भर रिमझिम होती रही. लखनऊ में पिछले 7-8 दिनों से बारिश हो रही है. जिसकी वजह से दो बार स्कूलों को बन्द करने का आदेश डीएम की ओर से दिया गया.

लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ : राजधानी लखनऊ के बक्शी का तालाब क्षेत्र में बाढ़ का पानी गांवों में पहुंच गया है. लासा, अकडरिया, सुल्तानपुर, बहादुरपुर गांव में पानी भरने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी विशाख जी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को भी लखनऊ में बादल छाये रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी व आइसोलेटेड स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

49 प्रतिशत कम बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 11 अगस्त तक अनुमानित बारिश 439 मिमी के सापेक्ष 483 मिमी रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक है. वहीं पिछले 24 घण्टों में अनुमानित बारिश 8 मिमी के सापेक्ष 4 मिमी रिकार्ड की गई जो कि सामान्य से 49 प्रतिशत कम है.

मौसम वैज्ञानिक डा. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मानसून परिस्थितियों के कारण बारिश का सिलसिला जारी है. मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाको में बारिश होने की संभावना है. वहीं बुधवार व गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवा तथा बिजली गिरने की भी संभावना है.

