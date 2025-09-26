ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में विदा हो रहा मॉनसून, इंदौर और उज्जैन को भिगोएंगे बादल, बारिश का पूरा लेखा-जोखा

अंतिम विदाई से पहले मानसून की नजरें इंदौर व उज्जैन संभाग पर. दोनों संभागों में 28 व 29 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट.

MADHYA PRADESH MONSOON REPORT
विदाई से पहले मानसून की नजरें इंदौर व उज्जैन संभाग पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 1:48 PM IST

4 Min Read
भोपाल : एक तरफ मानसून विदाई लेने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ कम बारिश की कसक झेल रहे इंदौर व उज्जैन में 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार "इंदौर व उज्जैन संभाग में अगले दो दिन तेज बारिश होगी. इंदौर व उज्जान संभाग के अलावा जबलपुर व नर्मदापुरम संभाग में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 26 व 27 सितंबर को भी इन संभागों में कहीं-कही हल्की बारिश हो सकती है."

28-29 सितंबर को इंदौर व उज्जैन में अलर्ट

मध्यप्रदेश मौसम विभाग के अनुसार "इससे पहले 25 सितंबर को मंडला व रीवा जिले में तेज बारिश दर्ज की गई. दोनों जिलों में करीब 2-2 इंच बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई. मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों से मानसून विदाई ले चुका है. लेकिन 8 से 10 जिलों में मानसून जाते-जाते मेहरबान होने को तैयार है. 28 व 29 सितंबर को इंदौर व उज्जैन के साथ ही देवास, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में बारिश की संभावना है."

MADHYA PRADESH MONSOON REPORT
इस साल के मानसून से मध्यप्रदेश के डैम ओवरफ्लो (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश के इन जिलों में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "मध्यप्रदेश से अब मौसम की विदाई होने वाली है. लेकिन बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से कहीं-कहीं बारिश हो रही है. शुक्रवार और शनिवार को रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. वहीं, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में शुक्रवार और धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी और बालाघाट में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी है."

मध्य प्रदेश में औसत से 7 इंच ज्यादा बारिश हुई

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून खूब मेहरबान रहा. अधिकांश जिलों में मानसून ने अपने कोटा से ज्यादा बारिश की. मध्य प्रदेश में अब तक 44.1 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि बारिश का कोटा लगभग 37 इंच है. इसके अनुसार इस साल 7 इंच ज्यादा बारिश दर्ज की गई. जुलाई और अगस्त का महीना इंदौर व उज्जैन के साथ ही निमाड़ के लिए ठीक नहीं रहा. इन क्षेत्रों के इंदौर, देवास, शाजापुर, खंडवा, खरगौन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा जिलों में किसान सूखे के संकट का सामना कर रहे थे. यहां तक कि यहां पेयजल संकट मंडराने लगा था.

MADHYA PRADESH MONSOON REPORT
मानसून ने कई जिलों में तबाही भी मचाई (ETV BHARAT)

सीजन के अंतिम दिनों में इंदौर को खूब भिगोया

अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 सितंबर तक इंदौर व उज्जैन संभाग को बादलों ने खूब भिगोया. इस बारिश ने इंदौर में बारिश का सामान्य कोटा पूरा कर दिया. इंदौर में सितंबर महीने में रिकॉर्ड 30 इंच बारिश हो चुकी है. हालांकि बड़वानी, खंडवा और खरगौन में अभी भी बारिश कोटा से बहुत कम है. सबसे ज्यादा पीड़ित खरगौन व शाजापुर जिला हैं. उज्जैन में पहले की तुलना में हालात कुछ ठीक हुए लेकिन यहां भी सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं हो सका.

MADHYA PRADESH MONSOON REPORT
भारी बारिश से कई जिलों में फसलें चौपट (ETV BHARAT)

इन 3 संभागों में सबसे ज्यादा मेहरबान रहा मानसून

मध्य प्रदेश के सागर के अलावा चंबल और ग्वालियर संभाग में बारिश ने कहर बरपाया. कई जगहों पर बाढ़ से तबाही हुई. ग्वालियर के साथ ही शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर में भारी बारिश से फसलें चौपट हो गईं. वहीं, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में पूरे सीजन लगातार तेज बारिश होती रही. मानसून के शुरुआती चक्र यानी जुलाई में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में भी धुआंधार बारिश हुई. हालांकि बाद में अगस्त से लेकर अब तक इन जिलों में ज्यादा बारिश नहीं हुई.

मध्य प्रदेश के 39 जिलों में बारिश का कोटा फुल

मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 39 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो गया. सबसे ज्यादा बारिश गुना में 65.4 इंच दर्ज की गई. इसके अलावा रायसेन में 61.1 इंच, मंडला में 60.3 इंच, श्योपुर में 56.6 इंच और अशोकनगर में 56 इंच बारिश दर्ज की गई. मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश खरगौन में 27.5 इंच है. इसके अलावा शाजापुर में 28.7 इंच, खंडवा में 29.8 इंच, बड़वानी में 31.3 इंच और धार में 32.8 इंच बारिश हुई. इन जिलों में पानी के लिए लोग तरस गए.

