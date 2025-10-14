ETV Bharat / state

मानसून की विदाई: 24 से 48 घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ से लौट जाएंगे बारिश वाले बादल

1 जून से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिमी होनी थी. लेकिन इस साल 1167.4 मिली बारिश दर्ज की गई.

MONSOON FAREWELL
इस साल दर्ज हुई अच्छी बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कई जिलों में पिछले एक सप्ताह से गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई. लेकिन सोमवार से छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर के हिस्से से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई दक्षिण छत्तीसगढ़ यानि कांकेर से भी हो चुकी है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई में एक से दो दिनों का समय लग सकता है.

इस साल दर्ज हुई अच्छी बारिश: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक पूरे मानसून सीजन में छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिमी होनी थी. लेकिन यहां पर 1167.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य बारिश की तुलना में महज 2% अधिक है.

मानसून की विदाई (ETV Bharat)
बारिश से मिलेगा छुटकारा: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि "मानसून वापसी की सामान्य तारीख उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग से 8 अक्टूबर है. दक्षिण छत्तीसगढ़ से 12 अक्टूबर है. सोमवार की स्थिति में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कांकेर तक हो गई है. आने वाले एक-दो दिनों में छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई होने की संभावना है. मंगलवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जिसके बाद वर्षा गतिविधि कम हो जाएगी."

अब हल्की गुलाबी सर्दी होगी शुरु: छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य में अधिकांश जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण उमस महसूस की जा रही है. गर्मी के बारे में उनका कहना है कि नॉर्मल पोस्ट मानसून सीजन में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि होनी की संभावना है. न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना.

बड़े जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री.
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री.
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.02 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री.
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री.
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री.
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री.
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री.
  • राजनादगांव का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया.

माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सोनू दादा का सरेंडर, डेढ़ करोड़ का था इनाम, सीएम बोले, नक्सलवाद का अंत करीब

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

TAGGED:

METEOROLOGIST
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
MONSOON SEASON IS OVER
MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE
MONSOON FAREWELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.