मानसून की विदाई: 24 से 48 घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ से लौट जाएंगे बारिश वाले बादल
1 जून से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिमी होनी थी. लेकिन इस साल 1167.4 मिली बारिश दर्ज की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2025 at 5:11 PM IST
रायपुर: कई जिलों में पिछले एक सप्ताह से गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई. लेकिन सोमवार से छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर के हिस्से से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई दक्षिण छत्तीसगढ़ यानि कांकेर से भी हो चुकी है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई में एक से दो दिनों का समय लग सकता है.
इस साल दर्ज हुई अच्छी बारिश: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक पूरे मानसून सीजन में छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिमी होनी थी. लेकिन यहां पर 1167.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य बारिश की तुलना में महज 2% अधिक है.
अब हल्की गुलाबी सर्दी होगी शुरु: छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य में अधिकांश जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण उमस महसूस की जा रही है. गर्मी के बारे में उनका कहना है कि नॉर्मल पोस्ट मानसून सीजन में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि होनी की संभावना है. न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना.
बड़े जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान
- रायपुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री.
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री.
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.02 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री.
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री.
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री.
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री.
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री.
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया.
