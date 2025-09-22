ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन विदा होगा मानसून, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

जानिए भारी तबाही मचाने के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से कब विदा होगा. इस वर्ष अधिक बारिश होने के क्या कारण रहे?

Monsoon Depart From Himachal Date
हिमाचल में कब विदा होगा मानसून (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 9:10 PM IST

5 Min Read
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून तबाही मचाने के बाद अब विदा होने की राह पर है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आगामी 2‑3 दिनों में यानि की 25 सितंबर तक मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा. आमतौर पर मानसून 24 सितंबर तक विदा ले लेता है. इस बार मानसून ने सामान्य से अधिक बरसात की है और कई इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध जैसी घटनाओं के कारण लोगों को काफ़ी परेशान किया है.

मानसून कब से कब तक रहा?

मौसम विभाग शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि, "इस वर्ष मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 जून से सक्रिय हुआ और 25 सितंबर तक विदा ले लेगा. प्रदेश में 20 जून को मानसून के प्रवेश होने के तीन दिन के बाद ही नुकसान शुरू हो गया जो मानसून के विदा होने तक जारी है. प्रदेश स्तर पर इस मानसून में कुल 1,024 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य औसत 708 मिमी से लगभग 45% अधिक है."

किस जिले में कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार शिमला, कुल्लू, बिलासपुर और चंबा जिले में मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. शिमला जिले में सामान्य से 104 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा कुल्लू जिले में सामान्य से 103 फीसदी अधिक, बिलासपुर जिले में सामान्य से 83 फीसदी अधिक और चंबा जिले में सामान्य से 101 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है.

मौसम विभाग शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा (ETV Bharat)
  1. शिमला में सामान्य से 104% अधिक बारिश
  2. कुल्लू में सामान्य से 103% अधिक बारिश
  3. बिलासपुर जिले में सामान्य से 83% अधिक बारिश
  4. चंबा जिले में सामान्य से 101% अधिक

पिछले वर्षों की तुलना मानसून सीजन में बारिश

मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि, "साल 2020 में 24 जून को प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया, जबकि 30 सितंबर 2020 को विदा हुआ. 2021 में मानसून 13 जून को आया और 10 अक्टूबर को विदा हुआ. साल 2022 में 29 जून को मानसून आया और 3 अक्टूबर को विदा हुआ. वर्ष 2023 में 24 जून को मानसून ने दस्तक दिया और 6 अक्टूबर को रवानगी हुई. 2024 में 27 जून को मानसून ने दस्तक दिया, जबकि 26 सितंबर को विदा हुआ. वहीं, इस साल 2025 में 20 जून को प्रदेश में मानसून आया और 25 सितंबर तक विदा होने की संभावना बन रही है."

RAIN IN HIMACHAL
किस साल कितनी बारिश हुई? (ETV Bharat GFX)

किस वर्ष कितनी बारिश हुई?

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है. वर्ष 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा साल 2021 में 688.6 मिलीमीटर, साल 2022 में 716.2 मिलीमीटर, साल 2023 में 886.0 मिलीमीटर और साल 2024 में 600.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

MONSOON DEPART FROM HIMACHAL
हिमाचल में मानसून की विदाई (ETV Bharat GFX)

1949 के बाद सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड

मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि, इस वर्ष का मानसून पिछले सालों की तुलना में जल्दी सक्रिय हुआ, लेकिन विदाई सामान्य समय में हो रही है. 2025 में बारिश का यह स्तर 1949 के बाद का सबसे उच्च रिकॉर्ड माना जा रहा है. शिमला, कुल्लू और बिलासपुर में बारिश का औसत से अधिक होना इसे रिकॉर्ड‑तोड़ साल बनाता है.

इस साल की बारिश क्यों इतनी अधिक रही?

  1. पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी अस्थिरता: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण प्रदेश में लगातार बादल और बारिश की गतिविधियां बढ़ीं.
  2. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: मौसम की चरम स्थितियों के कारण अचानक तेज बारिश और क्लाउडबर्स्ट जैसी घटनाएं अधिक हुई हैं.
  3. भूमि और ऊंचाई के हिसाब से नमी का संचय: निचले और मध्यवर्ती इलाके अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि वहां पानी का संचय तेजी से हुआ.

हिमाचल में बरसात में भारी तबाही

हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, जब मानसून सीजन में बादल फटने की 47 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसमें 245 लोगों की बादल फटने, भूस्खलन अचानक बाढ़ और अन्य कारणों से मौत हुई है. इस वर्ष बरसात के मौसम में अभी तक प्रदेश में 4762 करोड़ के नुकसान का आकलन किया जा चुका है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 सितंबर के मौसम साफ रहेगा. लंबे समय के बाद प्रदेश के लोगों को भारी बारिश से राहत मिली है. हालांकि, 24 और 25 सितंबर को मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 26 सितंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है. इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि भी देखने को मिलेगी.

MONSOON LAST DATE 2025MONSOON DEPART FROM HIMACHALRAIN IN HIMACHALHIMACHAL WEATHER UPDATEMONSOON DEPART FROM HIMACHAL

