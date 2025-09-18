ETV Bharat / state

बिहार में आंधी-बारिश का खतरा! मौसम विभाग ने 1 दर्जन जिलों में जारी किया अलर्ट

बिहार में मानसून ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 18, 2025 at 9:50 AM IST 4 Min Read