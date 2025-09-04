ETV Bharat / state

अलवर पर सितंबर में भी मानसून मेहरबान: 23 साल बाद सागर लबालब, सिलीसेढ़ पर चादर - RAIN IN ALWAR IN SEPTEMBER

इस बार सितंबर में भी मानसून की अलवर पर मेहरबानी के चलते सागर लबालब हो गया तो सिलीसेढ़ पर चादर चल रही है.

Sagar reservoir filled to the brim after two decades
दो दशक बाद लबालब सागर जलाशय (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 9:51 AM IST

4 Min Read

अलवर: अलवर में कई साल बाद इस बार सितंबर में भी मानसून की मेहरबानी बरकरार है. इसी का नतीजा है कि जिले के ज्यादातर जलाशय एवं बांध छलक गए. अलवर का ऐतिहासिक जलाशय सागर करीब 23 साल बाद पूरी तरह भरा. सिलीसेढ़ झील पर एक फीट की चादर चल रही है. अलवर की करीब पांच लाख आबादी की लाइफलाइन कहलाने वाले जयसमंद बांध में भी 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक हुई. ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश से कई अन्य बांधों में भी पानी की आवक हुई. जलाशयों में जलज​नित हादसों के मद्देनजर प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं.

सिंचाई विभाग के एक्सईएन संजय खत्री ने बताया कि इस साल अलवर जिले में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है. सिलीसेढ़ झील में एक फीट की चादर चल रही है. जैतपुर बांध भी क्षमता तक भर चुका है. बुधवार शाम तक जयसमंद बांध में 11.3, मंगलासर में 32.9, मानसरोवर में 19.8, जयसागर में 17, सिलीबेरी में 5.9, बीघोता में एक, समर सरोवर में 9.11 फीट पानी आया.हालांकि रामपुर, देवती, धमरेड, लक्ष्मणगढ़ व तुसारी बांधों में अभी पानी का ठहराव नहीं हो सका है. जिले में अब तक 778.86 मिमी बारिश हो चुकी, जो औसत बारिश की 143.09 प्रतिशत है.

पढ़ें: राजस्थान में झमाझम जारी: कहीं खुशियां ओवरफ्लो तो कहीं उफनी नदियों ने रोकी राह - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

अलवर पर मानसून की मेहरबानी... (ETV Bharat Alwar)

जिले में मानसूनकाल में प्राय: जुलाई व अगस्त में अच्छी बारिश होती है. सितंबर में बारिश का दौर लगभग थम जाता है.इस साल सितंबर में भी अच्छी बारिश हो रही है. लिहाजा कई साल बाद यहां के ज्यादातर जलाशय छलक गए. इससे जिले में भूजल स्तर बढ़ने की उम्मीद है. इस बार मानसून की सबसे बड़ी उपलब्धि रियासतकालीन जयसमंद बांध में अब तक 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक है. जयसमंद में पानी की आवक से अलवर के आसपास भू-जल स्तर बढ़ता है. इससे यहां नलकूप सूखने की समस्या में कमी आती है. शहर में जलापूर्ति बढ़ने से लोगों को पेयजल किल्लत से निजात मिलती है. अभी जयसमंद में गेज में और बढ़ोतरी होगी.

सागर 2002 में भरा था पूरा: अलवर का ऐतिहासिक जलाशय सागर में करीब 23 साल बाद भराव क्षमता से ज्यादा पानी आया. इससे पहले 2002 में सागर पूरा भरा था. सागर की गहराई 35 फीट है. बुधवार को यह पूरी तरह भर गया. इसका निर्माण रियासतकाल में हुआ. हालांकि सागर के पूरी तरह भरने पर यहां पानी की निकासी के लिए नाला बनाया था, जो हजूरी गेट से गालिब सैयद के जोहड़ तक जाता है. वर्ष 2002 में सागर के छलकने पर यहां के पानी को पुराने कोषागार की दीवार तोड़कर निकालना पड़ा था. दीवार तोड़ने की जरुरत इसलिए पड़ी कि स्टेट समय में बना नाला सफाई व अतिक्रमण के चलते पूरी तरह चॉक हो गया. स्थानीय निवासी शिवचरण ने बताया कि सागर में पहले भी लोगों के डूबने की कई घटनाएं हो चुकी. पहले यहां गार्ड की व्यवस्था नहीं थी. अब प्रशासन ने गार्ड लगा दिया. रियासतकाल में लोगों को सागर तक जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब गार्ड की नियमित तैनाती नहीं होने से लोग जलाशय के पानी तक पहुंच जाते हैं.

Heavy inflow of water in the reservoirs of Alwar
अलवर के जलाशयों में पानी की जोरदार आवक (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले चार दिन तक जमकर बरसेंगे बादल - RAIN IN RAJASTHAN

जलाशयों पर गार्ड व चेतावनी बोर्ड: जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जयसमंद बांध, सिलीसेढ़ झील व ऐतिहासिक सागर जलाशय का निरीक्षण किया. लोगों से जलभराव क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जलभराव क्षेत्रों पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए हैं. नगर निगम व यूआईटी को जलभराव क्षेत्रों पर चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा.

अलवर: अलवर में कई साल बाद इस बार सितंबर में भी मानसून की मेहरबानी बरकरार है. इसी का नतीजा है कि जिले के ज्यादातर जलाशय एवं बांध छलक गए. अलवर का ऐतिहासिक जलाशय सागर करीब 23 साल बाद पूरी तरह भरा. सिलीसेढ़ झील पर एक फीट की चादर चल रही है. अलवर की करीब पांच लाख आबादी की लाइफलाइन कहलाने वाले जयसमंद बांध में भी 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक हुई. ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश से कई अन्य बांधों में भी पानी की आवक हुई. जलाशयों में जलज​नित हादसों के मद्देनजर प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं.

सिंचाई विभाग के एक्सईएन संजय खत्री ने बताया कि इस साल अलवर जिले में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है. सिलीसेढ़ झील में एक फीट की चादर चल रही है. जैतपुर बांध भी क्षमता तक भर चुका है. बुधवार शाम तक जयसमंद बांध में 11.3, मंगलासर में 32.9, मानसरोवर में 19.8, जयसागर में 17, सिलीबेरी में 5.9, बीघोता में एक, समर सरोवर में 9.11 फीट पानी आया.हालांकि रामपुर, देवती, धमरेड, लक्ष्मणगढ़ व तुसारी बांधों में अभी पानी का ठहराव नहीं हो सका है. जिले में अब तक 778.86 मिमी बारिश हो चुकी, जो औसत बारिश की 143.09 प्रतिशत है.

पढ़ें: राजस्थान में झमाझम जारी: कहीं खुशियां ओवरफ्लो तो कहीं उफनी नदियों ने रोकी राह - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

अलवर पर मानसून की मेहरबानी... (ETV Bharat Alwar)

जिले में मानसूनकाल में प्राय: जुलाई व अगस्त में अच्छी बारिश होती है. सितंबर में बारिश का दौर लगभग थम जाता है.इस साल सितंबर में भी अच्छी बारिश हो रही है. लिहाजा कई साल बाद यहां के ज्यादातर जलाशय छलक गए. इससे जिले में भूजल स्तर बढ़ने की उम्मीद है. इस बार मानसून की सबसे बड़ी उपलब्धि रियासतकालीन जयसमंद बांध में अब तक 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक है. जयसमंद में पानी की आवक से अलवर के आसपास भू-जल स्तर बढ़ता है. इससे यहां नलकूप सूखने की समस्या में कमी आती है. शहर में जलापूर्ति बढ़ने से लोगों को पेयजल किल्लत से निजात मिलती है. अभी जयसमंद में गेज में और बढ़ोतरी होगी.

सागर 2002 में भरा था पूरा: अलवर का ऐतिहासिक जलाशय सागर में करीब 23 साल बाद भराव क्षमता से ज्यादा पानी आया. इससे पहले 2002 में सागर पूरा भरा था. सागर की गहराई 35 फीट है. बुधवार को यह पूरी तरह भर गया. इसका निर्माण रियासतकाल में हुआ. हालांकि सागर के पूरी तरह भरने पर यहां पानी की निकासी के लिए नाला बनाया था, जो हजूरी गेट से गालिब सैयद के जोहड़ तक जाता है. वर्ष 2002 में सागर के छलकने पर यहां के पानी को पुराने कोषागार की दीवार तोड़कर निकालना पड़ा था. दीवार तोड़ने की जरुरत इसलिए पड़ी कि स्टेट समय में बना नाला सफाई व अतिक्रमण के चलते पूरी तरह चॉक हो गया. स्थानीय निवासी शिवचरण ने बताया कि सागर में पहले भी लोगों के डूबने की कई घटनाएं हो चुकी. पहले यहां गार्ड की व्यवस्था नहीं थी. अब प्रशासन ने गार्ड लगा दिया. रियासतकाल में लोगों को सागर तक जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब गार्ड की नियमित तैनाती नहीं होने से लोग जलाशय के पानी तक पहुंच जाते हैं.

Heavy inflow of water in the reservoirs of Alwar
अलवर के जलाशयों में पानी की जोरदार आवक (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले चार दिन तक जमकर बरसेंगे बादल - RAIN IN RAJASTHAN

जलाशयों पर गार्ड व चेतावनी बोर्ड: जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जयसमंद बांध, सिलीसेढ़ झील व ऐतिहासिक सागर जलाशय का निरीक्षण किया. लोगों से जलभराव क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जलभराव क्षेत्रों पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए हैं. नगर निगम व यूआईटी को जलभराव क्षेत्रों पर चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा.

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER IN ALWARWEATHER UPDATE ALWARअलवर पर मेहरबान मानसून10 FEET WATER IN JAISAMAND DAMRAIN IN ALWAR IN SEPTEMBER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

त्योहारों से पहले जमकर बिकेंगी गाड़ियां! सरकार ने घटाईं GST दरें, जानिए आपकी मनपंसद गाड़ियों पर क्या होगा असर

पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का 'स्पेशल जीएसटी'

त्योहारों से पहले दूध, पनीर, AC-TV समेत बहुत से सामान हुए सस्ते, पूरी लिस्ट पर डालें एक नजर

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.