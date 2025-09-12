झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून! शारदीय नवरात्र में बारिश की संभावना, जानिए क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक
झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. संभावना है कि दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश हो.
Published : September 12, 2025 at 6:06 PM IST
रांची: झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई है. रांची मौसम केंद्र से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 12 सितंबर तक झारखंड में 1073.6 MM बारिश हुई है, जो इस दौरान होने वाले सामान्य वर्षापात 899.6 MM से 19% ज्यादा है. जबकि झारखंड में सितंबर महीने में अभी तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है और 1 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाले वर्षापात 100.8 MM की तुलना में 62.7 MM बारिश ही हुई है.
11 सितंबर से फिर सक्रिय हुआ मानसून: एससी मंडल
ईटीवी भारत से खास बातचीत में वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है.
उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि 19 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है. इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15-16 सितंबर को राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग वाले जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इस साल मानसून के मौसम में ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. इसकी प्रबल संभावना है कि मानसून के दौरान झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है: डॉ. एससी मंडल, वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक
वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक ने आगे बताया कि देश में 1 जून से 30 सितंबर तक की अवधि में होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश कहा जाता है. मानसून की विदाई होते होते 10 से 15 अक्टूबर की तिथि आ ही जाती है, ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि इस साल नवरात्र के उत्साह में बारिश कुछ खलल डाल सकती है.
