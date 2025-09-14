ETV Bharat / state

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बाद एक्टिव होगा मानसून; 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा

मौसम विभाग का अनुमान-18 सितंबर तक होगी भारी बारिश, लखनऊ में आज साफ रहेगा मौसम.

यूपी में बारिश
यूपी में बारिश (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहा. एक-दो स्थानों पर कहीं हल्की व कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. आसमान साफ होने के कारण तेज धूप निकली. वहीं, मौसम में आद्रता सामान्य से अधिक होने और तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 घंटे बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. यह सिलसिला आगामी 18 सितंबर तक जारी रहेगा. अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है.

24 घंटे में बारिश.
24 घंटे में बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

आज इन जिलों में हो सकती है बारिश: बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 95% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.7 मिमी के सापेक्ष 0.7 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 87% कम है.

कहां कितनी हुई बारिश.
कहां कितनी हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ में साफ रहेगा मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी रहा. वहीं, सुबह व शाम के समय 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलीं. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. दिन में बादलों की भी आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट.
यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

पिछले 24 घंटे में सामान्य से 92 फीसदी कम बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 0.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 92% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 13 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 679.3 मिमी के सापेक्ष 654.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से चार प्रतिशत कम है.

मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 15 से 18 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गरज-चमक के साथ कहीं हल्की व कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस मैदान से मिट्टी ले गया पाकिस्तानी क्रिकेटर; यहीं भारत को पाक से मिली थी पहली हार, आज है धोबी घाट

For All Latest Updates

TAGGED:

EASTERN UP MONSOONUP 32 DISTRICTS RAIN IMD ALERTUP MONSOON RAIN ALERTHEAVY RAIN IN UPRAIN IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.