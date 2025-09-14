ETV Bharat / state

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बाद एक्टिव होगा मानसून; 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा

September 14, 2025

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहा. एक-दो स्थानों पर कहीं हल्की व कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. आसमान साफ होने के कारण तेज धूप निकली. वहीं, मौसम में आद्रता सामान्य से अधिक होने और तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 घंटे बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. यह सिलसिला आगामी 18 सितंबर तक जारी रहेगा. अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. 24 घंटे में बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT) आज इन जिलों में हो सकती है बारिश: बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 95% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.7 मिमी के सापेक्ष 0.7 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 87% कम है.