बिहार में मानसून का कहर! खगड़िया में भारी बारिश, इन जिलों में अगले 7 दिन रहें सतर्क!

Published : September 16, 2025 at 9:22 AM IST
पटना: बिहार में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातीय हवाओं का प्रभाव बना हुआ है. इसकी वजह से बादल छाए रहने के साथ-साथ मेघ गर्जन और बूंदाबांदी की संभावना है.
तापमान में बदलाव नहीं: मौसम विभाग की माने तो अगले चार दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
भारी बारिश की चेतावनी: मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. किशनगंज और पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि वैशाली, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.
खगड़िया में सर्वाधिक बारिश: पिछले 24 घंटों में खगड़िया में सबसे अधिक 158.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा, वैशाली के राघोपुर में 95.4 मिमी, गयाजी के खिंजरसराय में 89.4 मिमी और सारण के परसा में 87.8 मिमी बारिश हुई. पटना में 10.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई.
अन्य जिलों में वर्षा की स्थिति: मधुबनी के जयनगर में 87.8 मिमी, पटना के खुशरूपुर में 73.4 मिमी, दरभंगा के अलीनगर में 84.4 मिमी और समस्तीपुर के ताजपुर में 61.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. गयाजी के मानपुर और वजीरगंज में 72.0 मिमी और 49.4 मिमी वर्षा हुई.
क्या है तापमान का हाल: पटना का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पूर्णिया में 33.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया. सोमवार को पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे और शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सामान्य रहा.
मानसून की विदाई का समय: मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 8-9 अक्टूबर से बिहार में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी. अगले पांच से सात दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद वर्षा में कमी आएगी. वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. खासकर निचले इलाकों में जलजमाव और बाढ़ जैसे हालात से बचने के लिए प्रशासन को भी तैयार रहने की सलाह दी गई है.
