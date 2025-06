ETV Bharat / state

यूपी में मानसून फिर सक्रिय; आज से अगले 5 दिनों तक 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश, 64 इलाकों में आंधी-बिजली गिरने का अलर्ट - HEAVY RAIN ALERT IN UP

यूपी में मानसून फिर सक्रिय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : June 29, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 9:39 AM IST

लखनऊ: यूपी में मानसून फुल फॉर्म में है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 40 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है. पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता कम होने के कारण सामान्य से कम बारिश हुई है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाको में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई, वहीं पूर्वी यूपी में ज्यादातर इलाके सूखे रहे. सिर्फ एक-दो स्थानों पर ही भारी बारिश हुई. शनिवार से उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है, जिसके कारण ज्यादातर इलाकों में बादल छाये रहे, कुछ जगहों पर बूंदाबादी भी हुई. देखा जाए तो पिछले 24 घण्टों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अनुमानित बारिश 7.9 के सापेक्ष 3.4 मिमी बारिश रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 57 प्रतिशत कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.6 के मुकाबले 2.4 मिमी रिकार्ड की गई, जो सामान्य से 7 प्रतिशत कम है. यूपी में अगले 5 दिन भारी. (Photo Credit; ETV Bharat) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई झमाझम बारिश: 01 जून से 28 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 100.6 के सापेक्ष 28.9 मिमी रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 71 प्रतिशत कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 41.4 के सापेक्ष 115.8 मिमी रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 180 प्रतिशत अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के रविवार से आगामी 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बारिश होने की चेतावनी जारी की है. यूपी में अगले 5 दिन भारी. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में भारी से ज्यादा वर्षा होने की संभावना: बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

भारी बारिश होने की संभावना: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यूपी में भारी बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में मेघगर्जन और बिजली गिरने का अलर्ट है. लखनऊ में बारिश-तेज हवाएं चलने का अलर्ट: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह तेज धूप निकली, जिससे उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादल छाये तथा हल्की बारिश हुई. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं. जिससे दोपहर बाद मौसम सुहावना हो गया. तेज रफ्तार हवाएं शाम तक चलती रहीं. अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, वहीं न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाये रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं. बारिश होने व हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में 57 प्रतिशत कम बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 28 जून तक अनुमान बारिश 82 के सापेक्ष 79.7 मिमी रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 3 प्रतिशत कम है. वहीं पिछले 24 घण्टों में अनुमानित बारिश 7.9 के सापेक्ष 3.4 मिमी रिकार्ड की गई, जो कि सामान्य से 57 प्रतिशत कम है. मानसून की सक्रियता बढ़ी, प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार : मौसम वैज्ञानिक डा. अतुल सिंह ने बताया कि कच्छ तट पर बने निम्न दाब, पूर्वी छोर पर दक्षिणी-पश्चिमी बांग्लादेश और संलग्न पश्चिम बंगाल पर विकसित हो रहे निम्न दाब के प्रभाव से मजबूत हुए मानसूनी प्रवाह, प्रदेश के दक्षिणी भाग में बने चक्रवाती परिसंचरण व उत्तर की ओर खिसक रही पूर्वी-पश्चिमी मौसमी द्रोणी के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरुप प्रदेश में मानसून की सक्रियता में बढ़ोत्तरी हुई है. इससे पिछले 24 घंटों के दौरान सोनभद्र एवं सहारनपुर में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई तथा आगामी 24 घण्टों में इसके पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाने से हल्की से मध्यम वर्षा होगी. आगामी 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के उत्तरी एवं संलग्न मध्यवर्ती भागों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा एवं 30 जून को तराई इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा होगी. इसके बाद मौसमी द्रोणी के पुनः दक्षिणी दिशा में खिसकने के कारण 1 जुलाई से भारी से बहुत भारी वर्षा दक्षिणी भाग में हो सकती है. इसी क्रम में आगामी 24-48 घण्टों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रदेश के शेष हिस्सों को आच्छादित कर लेने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. यह भी पढ़ें: यूपी की इस नदी से फिर फूटेगी जलधारा; झील से निकली नून को मिला पुराना रूप, बिठूर में गंगा तक का सफर करेगी पूरा

June 29, 2025 at 9:39 AM IST