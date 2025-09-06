सीतापुर में दो महीने के बच्चे को उठा ले गया बंदर; छत पर पानी की टंकी में मिली लाश

ETV Bharat / state

सीतापुर: चारपाई पर सो रहे दो महीने के दुधमुंहे बच्चे को बंदर उठा ले गया. बाद में खोजबीन की गई तो बच्चे की लाश छत पर रखी पानी की टंकी में पाई गई. बच्चे का शव देखकर माता-पिता दहाड़े मारकर रोने लगे. वहीं, पूरे गांव में शोक फैल गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी ली. यह घटना सीतापुर जिले के मछेरहटा थाना क्षेत्र में सूरजपुर गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर गांव निवासी अनुज कुमार खेती-किसानी का काम करते हैं. इनकी पत्नी सविता गृहिणी है. अनुज और सविता की शादी करीब डेढ़ साल पहले पहुई थी. करीब दो महीने पहले दोनों को बेटा पैदा हुआ. अनुज ने बताया कि गुरुवार सुबह वह पड़ोस में बन रहे मकान में लेबरों से मिलने गया था. पत्नी सविता बेटे को चारपाई पर सुलाकर नहाने चली गई. जब वह नहाकर बाहर निकली तो चारपाई पर बच्चा नहीं था.

सविता ने तुरंत पति अनुज को फोन किया और बताया कि बच्चा नहीं मिल रहा है. अनुज दौड़कर अपने घर पहुंचा. पति-पत्नी मिलकर बच्चे की तलाश करने लगे. वह किसी कमरे में नहीं मिला. अनुज ने बताया कि इसके बाद मैं छत पर गया. वहां पानी के ड्रम में बेटे का शव उतराता हुआ मिला. इसके बाद हम बच्चे को लेकर सीएचसी गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया.