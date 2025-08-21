ETV Bharat / state

बंदरों का आतंक! चौथी मंजिल से गिरकर रिटायर्ड टीचर की मौत, खौफ में ग्रामीण - MONKEY TERROR IN NIRMAND

हिमाचल में बंदरों के आंतक के चलते 65 वर्षीय रिटायर्ड टीचर की छत के गिरने से मौत हो गई.

Monkey Terror in Himachal
हिमाचल में बंदरों का आतंक! (Concept Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 1:30 PM IST

4 Min Read

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में अक्सर बंदरों के आतंक के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला कुल्लू जिले के निरमंड से सामने आया है. यहां बंदरों के आतंक के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है. जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से वे बंदरों के आतंक से परेशान हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

छत पर पक्षियों को दाना डालना पड़ा भारी

मामला निरमंड के तहत ब्रो गांव का है. जहां बंदरों के आतंक के चलते एक रिटायर्ड टीचर की मौत हो गई. मृतक के पड़ोसी मीरा और बालकृष्ण ने बताया कि बुधवार सुबह ब्रो निवासी रिटायर्ड शिक्षक देश लाल गौतम (उम्र 65 साल) रोजाना की तरह सुबह करीब 6:15 बजे अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना डालने गए थे. इस दौरान जैसे ही उन्होंने पक्षियों के लिए दाना डाला, अचानक वहां पर बंदरों का एक बड़ा झुंड आ धमका. बंदरों के अचानक आ जाने से देश लाल घबरा गए. इस दौरान उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफरातफरी में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो 4 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर पड़े.

गंभीर चोटों के कारण मौत

पड़ोसी मीरा और बालकृष्ण ने बताया कि जब देश लाल चौहान छत से नीचे गिरे तो उन्हें गंभीर चोटें आई. इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने फौरन उन्हें खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. मेडिकल फॉर्मेलिटी के बाद पोस्टमार्टम किया गया और फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं, इस घटना के बाद पूरे ब्रो जगातखाना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

लोगों में बंदरों को लेकर दहशत

स्थानीय निवासी शशि और देवराज ने बताया कि पिछले कई सालों से बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. गांव और आसपास के इलाकों में बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग घरों की छतों और आंगन में भी सुरक्षित नहीं है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर कई बार बंदरों द्वारा हमले हो चुके हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोग रोजमर्रा की गतिविधियों को लेकर भी खौफ में जी रहे हैं.

पहले भी हो चुके हैं कई हमले

स्थानीय निवासी शशि और देवराज ने बताया कि उन्होंने कई बार वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. हालांकि इससे पहले भी कई बार बंदरों के हमलों के कारण चोट लगने और अन्य हादसों की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन किसी की जान जाने का ये पहला मामला सामने आया है. जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है.

ग्रामीणों की वन विभाग से मांग

ब्रो गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बंदरों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि फिर किसी को इस तरह से अपनी जान न गंवानी पड़े और न ही बंदरों के हमले में घायल होना पड़े. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो बंदरों का ये आतंक भविष्य में और भी भयावह रूप ले सकता है. जिससे और भी लोगों की जानें जा सकती है.

"व्यक्ति के छत से गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के साथ शव को खनेरी अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया. जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की पूरी जांच की जा रही है." - चंद्रशेखर, डीएसपी आनी

ये भी पढ़ें: अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल क्यू आर कोड

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में अक्सर बंदरों के आतंक के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला कुल्लू जिले के निरमंड से सामने आया है. यहां बंदरों के आतंक के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है. जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से वे बंदरों के आतंक से परेशान हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

छत पर पक्षियों को दाना डालना पड़ा भारी

मामला निरमंड के तहत ब्रो गांव का है. जहां बंदरों के आतंक के चलते एक रिटायर्ड टीचर की मौत हो गई. मृतक के पड़ोसी मीरा और बालकृष्ण ने बताया कि बुधवार सुबह ब्रो निवासी रिटायर्ड शिक्षक देश लाल गौतम (उम्र 65 साल) रोजाना की तरह सुबह करीब 6:15 बजे अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना डालने गए थे. इस दौरान जैसे ही उन्होंने पक्षियों के लिए दाना डाला, अचानक वहां पर बंदरों का एक बड़ा झुंड आ धमका. बंदरों के अचानक आ जाने से देश लाल घबरा गए. इस दौरान उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफरातफरी में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो 4 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर पड़े.

गंभीर चोटों के कारण मौत

पड़ोसी मीरा और बालकृष्ण ने बताया कि जब देश लाल चौहान छत से नीचे गिरे तो उन्हें गंभीर चोटें आई. इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने फौरन उन्हें खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. मेडिकल फॉर्मेलिटी के बाद पोस्टमार्टम किया गया और फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं, इस घटना के बाद पूरे ब्रो जगातखाना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

लोगों में बंदरों को लेकर दहशत

स्थानीय निवासी शशि और देवराज ने बताया कि पिछले कई सालों से बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. गांव और आसपास के इलाकों में बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग घरों की छतों और आंगन में भी सुरक्षित नहीं है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर कई बार बंदरों द्वारा हमले हो चुके हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोग रोजमर्रा की गतिविधियों को लेकर भी खौफ में जी रहे हैं.

पहले भी हो चुके हैं कई हमले

स्थानीय निवासी शशि और देवराज ने बताया कि उन्होंने कई बार वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. हालांकि इससे पहले भी कई बार बंदरों के हमलों के कारण चोट लगने और अन्य हादसों की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन किसी की जान जाने का ये पहला मामला सामने आया है. जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है.

ग्रामीणों की वन विभाग से मांग

ब्रो गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बंदरों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि फिर किसी को इस तरह से अपनी जान न गंवानी पड़े और न ही बंदरों के हमले में घायल होना पड़े. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो बंदरों का ये आतंक भविष्य में और भी भयावह रूप ले सकता है. जिससे और भी लोगों की जानें जा सकती है.

"व्यक्ति के छत से गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के साथ शव को खनेरी अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया. जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की पूरी जांच की जा रही है." - चंद्रशेखर, डीएसपी आनी

ये भी पढ़ें: अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल क्यू आर कोड

For All Latest Updates

TAGGED:

MONKEY TERROR IN HIMACHALMAN DIES AFTER FALLING FROM ROOF65 YEAR OLD MAN DIED MONKEYS FEARRETIRED TEACHER DIES IN NIRMANDMONKEY TERROR IN NIRMAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में बंद किए गए 818 विद्यालय, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुल्लू जिले में बहने लगी 'दूध की नदी', सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.