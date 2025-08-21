रामपुर: हिमाचल प्रदेश में अक्सर बंदरों के आतंक के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला कुल्लू जिले के निरमंड से सामने आया है. यहां बंदरों के आतंक के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है. जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से वे बंदरों के आतंक से परेशान हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

छत पर पक्षियों को दाना डालना पड़ा भारी

मामला निरमंड के तहत ब्रो गांव का है. जहां बंदरों के आतंक के चलते एक रिटायर्ड टीचर की मौत हो गई. मृतक के पड़ोसी मीरा और बालकृष्ण ने बताया कि बुधवार सुबह ब्रो निवासी रिटायर्ड शिक्षक देश लाल गौतम (उम्र 65 साल) रोजाना की तरह सुबह करीब 6:15 बजे अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना डालने गए थे. इस दौरान जैसे ही उन्होंने पक्षियों के लिए दाना डाला, अचानक वहां पर बंदरों का एक बड़ा झुंड आ धमका. बंदरों के अचानक आ जाने से देश लाल घबरा गए. इस दौरान उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफरातफरी में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो 4 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर पड़े.

गंभीर चोटों के कारण मौत

पड़ोसी मीरा और बालकृष्ण ने बताया कि जब देश लाल चौहान छत से नीचे गिरे तो उन्हें गंभीर चोटें आई. इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने फौरन उन्हें खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. मेडिकल फॉर्मेलिटी के बाद पोस्टमार्टम किया गया और फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं, इस घटना के बाद पूरे ब्रो जगातखाना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

लोगों में बंदरों को लेकर दहशत

स्थानीय निवासी शशि और देवराज ने बताया कि पिछले कई सालों से बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. गांव और आसपास के इलाकों में बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग घरों की छतों और आंगन में भी सुरक्षित नहीं है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर कई बार बंदरों द्वारा हमले हो चुके हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोग रोजमर्रा की गतिविधियों को लेकर भी खौफ में जी रहे हैं.

पहले भी हो चुके हैं कई हमले

स्थानीय निवासी शशि और देवराज ने बताया कि उन्होंने कई बार वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. हालांकि इससे पहले भी कई बार बंदरों के हमलों के कारण चोट लगने और अन्य हादसों की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन किसी की जान जाने का ये पहला मामला सामने आया है. जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है.

ग्रामीणों की वन विभाग से मांग

ब्रो गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बंदरों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि फिर किसी को इस तरह से अपनी जान न गंवानी पड़े और न ही बंदरों के हमले में घायल होना पड़े. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो बंदरों का ये आतंक भविष्य में और भी भयावह रूप ले सकता है. जिससे और भी लोगों की जानें जा सकती है.