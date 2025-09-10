कुशीनगर में बंदर ने मां की गोद से नवजात को छीना; बच्ची की चेहरे को नोचकर किया लहूलुहान, मां को भी किया घायल
बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म, मां और नवजात को पीजीआई लखनऊ किया गया रेफर.
कुशीनगर : जिले के फाजिलनगर में मंगलवार की देर शाम एक बंदर ने मां की गोद से छीनकर 21 दिन के नवजात का चेहरा नोच लिया. मां ने जब बचाने की कोशिश की तो बंदर ने उसे भी काटकर घायल कर दिया. बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म हैं. घायल मासूम को 12 घंटे के अंदर तीन अस्पतालों से रेफर किया जा चुका है. मासूम को इलाज के लिये लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर जिले के फाजिलनगर में तपेश सिंह की बेटी दो बच्चों के साथ रहती हैं. बच्ची के दादा तपेश सिंह ने बताया की बेटे रितेश की शादी नेहा के साथ लगभग 1 साल पहले हुई थी. लगभग 21 दिन पहले एक निजी अस्पताल में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी हुई है. इसके चलते नेहा फाजिलनगर स्थित अपनी ननंद के घर में रह रही थी.
मंगलवार की शाम करीब 6 बजे 21 दिन की मासूम को उसकी मां नेहा सिंह अपनी गोद में लेकर बैठी थी, तभी एक बंदर उनके पास पहुंचा. नेहा कुछ समझ पाती तब तक बंदर मासूम को उसके हाथ से छीनकर ले गया. बंदर ने मासूम के चेहरे पर कई जगह काट लिया. बच्ची को बचाने के लिए मां नेहा बंदर से भिड़ गई. इस दौरान बंदर ने मां को भी काट लिया और भाग गया. मां की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे.
घायल मां-बेटी को फाजिलनगर एक अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे कुशीनगर के स्वशासी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने का हवाला देते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. बच्ची की हालत को देखते हुए लखनऊ पीजीआई भेजा गया है.
फाजिलनगर दक्षिणी के सभासद कमलेश वर्मा का कहना है कि नगर में इन दिनों दो बंदर 20 से 25 दिनों से हैं. उसमें एक अब तक लगभग आधा दर्जन बच्चों को काट चुका है, इसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि हम सभी मांग करते हैं कि वन विभाग इस बंदर को पकड़वाकर दूर जंगल में ले जाये, ताकि बच्चे और लोग का डर खत्म हो.
