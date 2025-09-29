ETV Bharat / state

पलामू में हाईटेक कंट्रोल रूम से शुरू हुई मॉनिटरिंग, गाड़ियों के नंबर प्लेट को ऑटोमैटिक करेगी कैप्चर

पलामूः जिला में हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की शुरू हो गई है. दुर्गा पूजा के दौरान इस हाईटेक कंट्रोल रूम की शुरुआत हुई है.

पलामू में पुलिस ने कंपोजिट कंट्रोल रूम तैयार किया है. कंपोजिट कंट्रोल रूम के लिए 113 सीसीटीवी कैमरा लगाये गये हैं जबकि कंपोजिट कंट्रोल रूम से डायल 112 को भी जोड़ा गया है. सोमवार को स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, डीसी समीरा एस, एसपी रीष्मा रमेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा, शानू सिद्दकी ने इसका उद्घाटन किया.

कंपोजिट कंट्रोल रूम को हाईटेक तरीके से बनाया गया है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के 113 अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी लगाया गया है. जिसमें वैसे कैमरे भी शामिल है जो नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक कैप्चर करेगी. 360 डिग्री वाले सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं.

हाईटेक कंट्रोल रूम का जायजा लेते डीसी-एसपी समेत अन्य (ETV Bharat)

पलामू जोन का सबसे बड़ा शहर में मेदिनीनगर है, जहां करीब दो लाख की आबादी रहती है. पूरे पलामू में करीब 22 लाख की आबादी है. विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि मेट्रोपोलिटन सिटी की तरह यहां भी हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस तरह के कम से अपराध नियंत्रण में सहयोग मिलेगी. विधायक ने कहा को यहां से एक प्रस्ताव भेजा जाए ताकि ट्रैफिक थाना बनाया जा सकता है.