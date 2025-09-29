ETV Bharat / state

पलामू में हाईटेक कंट्रोल रूम से शुरू हुई मॉनिटरिंग, गाड़ियों के नंबर प्लेट को ऑटोमैटिक करेगी कैप्चर

पलामू में पुलिस के द्वारा एक कंपोजिट कंट्रोल रूम तैयार किया है.

Monitoring operations started from high tech control room in Palamu
हाईटेक कंट्रोल रूम की शुरुआत करतीं डीसी और एसपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
पलामूः जिला में हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की शुरू हो गई है. दुर्गा पूजा के दौरान इस हाईटेक कंट्रोल रूम की शुरुआत हुई है.

पलामू में पुलिस ने कंपोजिट कंट्रोल रूम तैयार किया है. कंपोजिट कंट्रोल रूम के लिए 113 सीसीटीवी कैमरा लगाये गये हैं जबकि कंपोजिट कंट्रोल रूम से डायल 112 को भी जोड़ा गया है. सोमवार को स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, डीसी समीरा एस, एसपी रीष्मा रमेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा, शानू सिद्दकी ने इसका उद्घाटन किया.

कंपोजिट कंट्रोल रूम को हाईटेक तरीके से बनाया गया है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के 113 अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी लगाया गया है. जिसमें वैसे कैमरे भी शामिल है जो नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक कैप्चर करेगी. 360 डिग्री वाले सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं.

हाईटेक कंट्रोल रूम का जायजा लेते डीसी-एसपी समेत अन्य (ETV Bharat)

पलामू जोन का सबसे बड़ा शहर में मेदिनीनगर है, जहां करीब दो लाख की आबादी रहती है. पूरे पलामू में करीब 22 लाख की आबादी है. विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि मेट्रोपोलिटन सिटी की तरह यहां भी हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस तरह के कम से अपराध नियंत्रण में सहयोग मिलेगी. विधायक ने कहा को यहां से एक प्रस्ताव भेजा जाए ताकि ट्रैफिक थाना बनाया जा सकता है.

हाईटेक कंट्रोल रूम के उद्घाटन मौके पर आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि समय परिवर्तनशील है. समय के अनुसार अपराध नियंत्रण एवं व्यवस्था में सुधार के लिए कई स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है. कंट्रोल रूम (CCR) में क्यूआरटी की एक टीम तैनात रहेगी जो त्वरित कार्रवाई करेगी. यह टेक्नोलॉजी का यूग है, लोगों को अपने कर्तव्य को समझने की जरूरत है.

पलामू में हाईटेक कंट्रोल रूम (ETV Bharat)

वहीं डीसी समीरा एस ने कहा कि यह अच्छा पहल है. शहर को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी. एसपी रेशमा रीष्मा रमेशन ने कहा कि क्राइम फ्री शहर बनाने के लिए कई बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है. पलामू को भी ट्रैफिक थाना बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.

