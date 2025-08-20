शिमला: नगर निगम शिमला ने शहर के आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अबतक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है. यह विशेष ड्राइव 15 अगस्त से शुरू हो गई है. इस दौरान सभी कुत्तों को न सिर्फ रेबीज का टीका लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें स्मार्ट कॉलर भी पहनाया जाएगा जिसमें जीपीएस और क्यूआर कोड लगे होंगे.

नगर निगम ने एनजीओ और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर 15 अगस्त से 29 अगस्त तक मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू की है. इसमें सभी 34 वॉर्डों के करीब 3000 कुत्तों को एंटी-रेबीज़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है. वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत छोटा शिमला से हुई, जिसके बाद न्यू शिमला, संजौली, घोड़ा चौकी, मालरोड और रिज मैदान तक अभियान पहुंचा. वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों के कान पर लाल रंग से मार्क किया जा रहा है, ताकि पहचान आसान हो सके.

कुत्तों का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड

मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि 'इस अभियान में करीब 3000 कुत्तों का टीकाकरण और स्टरलाइजेशन किया जाएगा. साथ ही उनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इसमें ये दर्ज होगा कि किस कुत्ते का ऑपरेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है या नहीं और वह किस वार्ड का है. इससे भविष्य में डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने और आक्रामक कुत्तों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी. बार-बार काटने वाले कुत्तों को विशेष डॉग हट टुटीकंडी में शिफ्ट किया जाएगा. यहां उनकी देखभाल अलग से होगी, ताकि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और कुत्तों की निगरानी भी की जा सके.'

नगर निगम के वेटनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉ. राहुल नेगी के अनुसार, प्रत्येक स्मार्ट कॉलर में एक यूनिक क्यूआर कोड और जीपीएस ट्रैकर लगा होगा.

स्मार्ट कॉलर के फायदे

1. पहचान आसान– हर कुत्ते की यूनिक डिजिटल आईडी होगी.

2. स्वास्थ्य निगरानी– कुत्ते के टीकाकरण और इलाज का रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध होगा.

3. सुरक्षा– जीपीएस ट्रैकिंग से कुत्तों को खोने से बचाया जा सकेगा.

4. समुदाय की सुरक्षा– आक्रामक कुत्तों की पहचान कर उन्हें नियंत्रित किया जा सकेगा.

क्यूआर कोड

कोई भी व्यक्ति अगर कॉलर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, तो कुत्ते की जानकारी सामने आ जाएगी. इसमें उसकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, नसबंदी की जानकारी और व्यवहार से जुड़ी जानकारी शामिल होगी.

जीपीएस ट्रैकिंग

कॉलर में मौजूद जीपीएस सिस्टम नगर निगम को वास्तविक समय में कुत्तों की लोकेशन ट्रैक करने की सुविधा देगा. इससे पता चल सकेगा कि कौन सा कुत्ता किस इलाके में घूम रहा है. अगर कोई कुत्ता अपने वार्ड से किसी दूसरे क्षेत्र में पहुंचता है तो यह जानकारी भी तुरंत सामने आ जाएगी.

उत्तर भारत का पहला शहर बनेगा शिमला

शिमला इस तकनीक को अपनाने वाला उत्तर भारत का पहला शहर बन जाएगा. इससे न केवल कुत्तों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, बल्कि आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को चिन्हित कर उनसे निपटने में भी आसानी होगी. अभियान में महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली से आए पशु विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं. निगम ने इसके लिए चार विशेष वाहनों और टीमें अलग-अलग वार्डों में तैनात की हैं.

